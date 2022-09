Jeremy Seewer tritt am MX of Nations in den USA zum letzten Rennen der Saison an. In der höchsten WM-Kategorie hat er sie auf Platz 2 beendet. Auch beim dritten Mal überwiegt beim Bülacher die Freude darüber.

Er lässt die Korken knallen: In der höchsten Motocross-Kategorie MX-GP stand Jeremy Sewer heuer so oft ganz oben auf dem Podest wie noch nie zuvor. Daran möchte der Bülacher nächstes Jahr anknüpfen.

Auf jeden Fall. Logisch, es ist wieder die silberne, und eigentlich möchte ich die goldene Medaille. Aber trotz allem, was auch dieses Jahr wieder passiert ist, habe ich meine absolut stärkste Saison in der MX-GP-Klasse gezeigt und bin dem Weltmeister-Titel so nahe gekommen wie noch nie. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und das macht mich happy. Zumal ja auch die Konkurrenz immer besser wird. Von daher bin ich sicher glücklich, wenn auch nicht ganz zufrieden.

Ja, es ist 50/50. Auf der einen Seite freue ich mich darüber, wie ich gefahren bin, Schritte nach vorne geschafft und mich verbessert habe. Auf der anderen Seite rege ich mich halt auf. Wäre das am Anfang nicht passiert, hätte es ganz anders aussehen können. Aber so ist es im Sport – und jetzt richtet sich der volle Fokus schon auf das nächste Jahr.

Weil sich in den Stolz über Ihre starke Leistung in der zweiten Saisonhälfte, in der Sie auf den 2. Platz in der WM-Gesamtwertung vorgefahren sind und diesen am Ende mit rund 80 Punkten Vorsprung verteidigt haben, doch noch eine Portion Frust über den Saisonbeginn mischt? Der schwere Sturz im dritten GP in Argentinien und die dabei erlittene Hirnerschütterung hatten Sie im Kampf um den WM-Titel ja früh und vorentscheidend zurückgeworfen.

Mit fünf Einzelrennen und drei Grand-Prix-Tageswertungen haben Sie heuer so viel gewonnen, wie noch in keiner WM-Saison in dieser Klasse. Gibt Ihnen das mit Blick auf 2023 eine Extraportion Zuversicht?

Er hat Anfang der Saison einfach direkt mit Vollgas losgelegt. Gerade in der Phase, als ich gestürzt bin und mit den Folgen zu kämpfen hatte, hat er für den Unterschied gesorgt. In der zweiten Saisonhälfte habe ich aber mehr Punkte gesammelt als er. Das heisst, er ist zu schlagen, was mir dieses Jahr auch im Direktduellen um den Rennsieg zwei, drei Mal gelungen ist. Daran, ihn in der Gesamtwertung zu besiegen, arbeiten wir.

Zum dritten Mal nach 2019 und 2020 ist einzig der Slowene Tim Gajser auf dem WM-Podest eine Stufe über Ihnen gestanden, diesmal mit über 100 Punkten Vorsprung. Was hat ihn heuer so stark gemacht?

Wenn einer aus dem Team gut unterwegs ist, spornt das die Anderen auch an. Denn den Teamkollegen möchte man immer zuerst schlagen, man will ja zeigen, dass man der Beste im Team ist. Trotzdem haben wir eine gute Atmosphäre, wir Fahrer respektieren einander. Und ich glaube, wir haben zusammen Fortschritte erreicht. Unser Team-Neuling Maxime Renaux, der MX-2-Weltmeister im 2021, ist natürlich nicht blöd und schaut von einem Routinier wie mir einiges ab. So hat er es auch viel einfacher, was den Töff und dessen Abstimmung angeht. Auf jeden Fall ist es cool, wenn das ganze Team so stark ist.

À propos wir: Nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Kollegen im Yamaha-Werksteam ist es immer besser gelaufen, je länger die Saison gedauert hat. In Finnland sind Sie gar alle drei auf dem GP-Podest gestanden. Wie wichtig ist es überhaupt, starke Markengefährten zu haben – eine eigentliche Stallorder, wie etwa in einem Velorennen, gibt es im Motocross ja nicht?

Erfolgreiche Teamgefährten: Nach dem Grand Prix von Finnland sind Jeremy Seewer (von links), Glenn Coldenhoff und Maxime Renaux auf dem Podest unter sich. Am Ende der Motocross-WM-Saison ging denn auch die Markenwertung an Yamaha.

Am Wochenende steht zum Abschluss der Saison in Red Bud in den USA noch das Motocross of Nations an. Was bedeutet Ihnen diese Mannschaftsmeisterschaft, und was liegt für das Schweizer Trio drin?

Der Stellenwert ist sehr hoch, es werden viele starke Fahrer dabei sein. Hauptsächlich geht es um den Vergleich zwischen uns Europäern und den Amerikanern, die sonst zum Grossteil in ihren eigenen Rennserien unterwegs sind. Wir Schweizer können vielleicht einen Platz in den Top 5 herausfahren, wenn alles perfekt läuft. Auch wenn wir als so kleines Land keine drei Top-Athleten haben, sind wir relativ konkurrenzfähig. Ich selbst kann und will gewinnen und werde alles geben, um die besten Fahrer auf der Welt zu besiegen.