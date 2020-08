Analyse zum Abstimmungskampf – So nicht, SVP! Die Partei wirbt gerade mit einem rassistischen Video für ihre Begrenzungsinitiative. Die Strategie dahinter ist so durchschaubar wie perfid. Meinung Luca De Carli

Geht es hier wirklich noch um ein bilaterales Abkommen mit der EU? Screenshot aus dem Video, das für ein Ja zur Kündigungsinitiative wirbt. Screenshot: SVP (Twitter)

Würmer, schwarze Schafe, Messerschlitzer: Die Liste der Entgleisungen in SVP-Kampagnen ist lang. Sie werden von der Partei gezielt eingesetzt, um sich ins Gespräch zu bringen – insbesondere dann, wenn ein Abstimmungs- oder Wahlkampf gerade schlecht läuft. Jetzt ist wieder so ein Moment.

SVP-Nationalrat Thomas Matter hat einen Kurzfilm übelster Machart produzieren lassen. «Der Film war meine Idee», bestätigt der Zürcher Banker. Darin zeigt ein kleines Mädchen dem Zuschauer zuerst während 40 Sekunden eine Postkartenschweiz: viel Natur, gepflegte Altstädte, meist menschenleer. Schön sterile Aufnahmen des «schönsten Landes der Welt», wie eine Mädchenstimme im Film abliest. Schweiz Tourismus könnte sich direkt bedienen.

Doch dann wird es genauso klischiert hässlich: Ein Schnitt, und statt durch eine leere Altstadt läuft das Mädchen plötzlich an überfüllten Abfallcontainern, vollgesprayten Hauswänden, viel Beton und vielen Menschen vorbei. Es ist jetzt in Zürich, seinem Wohnort. Erst an der stark befahrenen Rosengartenstrasse, später an der Langstrasse.

In der Realität ist Zürich seit der Jahrtausendwende zu einer der lebenswertesten Städte der Welt geworden, für das Mädchen im Film zu dem Ort, an dem Ausländer ihrem Vater den Job, ihm selber den Sitzplatz im Bus und allen Einheimischen eine heile Welt weggenommen haben. «Viele Menschen wollen von unserer Arbeit profitieren», ist einer von vielen abschätzigen Sätzen, die die Mädchenstimme in der zweiten Hälfte des Films abliest.

Das ist kein Zufall, sondern Rassismus: Spricht das Mädchen über Räuber, Zuwanderung oder Schulklassen mit vielen ausländischen Kindern, tauchen im Video wiederholt dunkelhäutige Menschen auf. Screenshot: SVP-Video

Esther Friedli, Leiterin der Ja-Kampagne zur SVP-Initiative, freut sich über den Film von Parteikollege Matter. «Er ist eine hervorragende Ergänzung zu unserer eigenen Kampagne.» Dass das Werk offen rassistisch ist – für die SVP kein Problem. Spricht das Mädchen über Räuber, Zuwanderung oder Schulklassen mit vielen ausländischen Kindern, tauchen im Video zum Beispiel wiederholt dunkelhäutige Menschen auf. «Es ist eine Tatsache, dass die Kriminalitätsrate bei Ausländern überproportional hoch ist», sagt Friedli dazu.

Sie offenbart damit, worum es der SVP nicht nur mit diesem Film, sondern in der ganzen Kampagne für ihre Initiative geht: Sie will aus einer Abstimmung über ein bilaterales Abkommen mit der EU eine Abstimmung gegen Ausländer in der Schweiz machen. Dafür werden echte und gefühlte Probleme mit der Personenfreizügigkeit in Verbindung gebracht, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Zur Erinnerung: Das Abkommen, das die SVP mithilfe ihrer Initiative beenden will, erlaubt es EU-Bürgern und ihren Angehörigen, für einen Job in die Schweiz zu kommen. (Darüber stimmten wir am 27. September ab: Unseren kompakten Überblick finden Sie hier.)

Im Abstimmungskampf wird diese Verbindung auf verschiedene Weise hergestellt. Plump, wie zum Beispiel auf Twitter durch Thomas Aeschi, SVP-Fraktionschef im Bundeshaus. Dort wirbt er mit Meldungen über Bettler in der Stadt Basel oder die Flüchtlingskrise im Mittelmeer für ein Ja zur Initiative – und unterstellt so einen Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit. Perfid ist die Methode jetzt im Video mit dem kleinen Mädchen. Sie kann aber auch raffiniert sein, wie letzte Woche, als eine «unabhängige Studie» den Beweis erbringen sollte, dass die Personenfreizügigkeit der Schweiz wirtschaftlich schadet. Bezahlt hatte die Studie eine Stiftung, bei der Thomas Matter und weitere SVP-Exponenten in der Führung sitzen.

Der Grund für diese menschenverachtende Strategie ist: Nur unter dem Label Anti-Ausländer-Abstimmung könnte die Initiative Ende September an der Urne eine Chance haben. Denn es ist für jedermann sichtbar, dass die Schweiz in den letzten zwei Jahrzehnten mit der Personenfreizügigkeit und den anderen bilateralen Abkommen ganz gut gefahren ist. Und wenn Sie das nicht glauben: Ein Spaziergang durch Zürich wird Sie überzeugen.