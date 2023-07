Dielsdorf macht es am besten – So nutzen die Unterländer Gemeinden ihr Solarpotenzial Im Unterland gäbe es noch viel Potenzial für Solaranlagen. Die meisten Gemeinden in den Bezirken Bülach und Dielsdorf liegen unter dem kantonalen Mittel, wie eine Analyse zeigt. Andrea Meili

In Bassersdorf ist die Kläranlage mit einem faltbaren Solardach bedeckt. Neusten Zahlen zufolge nutzt die Gemeinde 2,6 Prozent des Potenzials. Foto: Sybille Meier

Dielsdorf hat die grösste, Kloten will mehr und in Weiach gibt es kaum welche: Die Rede ist von Fotovoltaikanlagen (PVA). In den vergangenen Jahren hat die Verbreitung dieser erneuerbaren Energieproduzenten stark zugenommen. In den Bezirken Bülach und Dielsdorf sind die Unterschiede zwischen den Gemeinden trotzdem gross, wie eine neue Analyse des Kantons zeigt. Diese zeigt vor allem auf, wie viel des Potenzials für Solarenergie tatsächlich genutzt wird.