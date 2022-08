Einen Monat im Amt – So plant Gemeindepräsident Stefan Marty die Zukunft Regensdorfs Seit dem 1. Juli führt Stefan Marty den Gemeinderat von Regensdorf. Im Gespräch erzählt er, welche Hürden die wachsende Gemeinde nehmen muss und wie er diese angehen will. Anna Bérard

Stefan Marty ist nach acht Jahren im Gemeinderat Regensdorf nun Präsident der Behörde. Foto: Sibylle Meier

In Regensdorf sitzt ein Neuer im Sessel des Gemeindepräsidenten. Stefan Marty hat am 1. Juli das Amt in der grössten Furttaler Gemeinde angetreten. Mit der Wahl Martys hat das Stimmvolk einen Wechsel im Gemeinderat eingeläutet: Es hat Max Walter nach zwölf Jahren im Amt als Gemeindepräsidenten abgewählt und Marty mit klarem Resultat ins Präsidium gehievt. «Nach der langen Amtszeit Walters wollte das Stimmvolk eine andere Person im Präsidium», erklärt sich Marty seinen Wahlsieg.