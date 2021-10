Regionales Entwicklungskonzept – So plant Regensdorf seine nächsten 20 Jahre 2040 werden 28’600 Personen in Regensdorf wohnen. Sich dagegen zu wehren, geht schlecht. Jetzt zeigt der Gemeinderat, wie und wo der Ort dichter und wo er auch grüner werden soll. Florian Schaer

Eine wichtige Achse – und trotzdem im Konzept nur mit punktuellem Entwicklungspotenzial vermekrt: Dei Watterstrasse in Regensdorf. Foto: Sibylle Meier

Heute hat Regensdorf 18’600 Einwohner. 10’000 mehr sollen es in 20 Jahren sein. Damit rechnen die kantonalen Statistiker, und damit kalkuliert auch der Gemeinderat, wenn er sich mit Zukunftsplänen beschäftigt. Mit dem Entwurf eines solchen Zukunftsplans tourt die Behörde derzeit durch die Ortsteile. Sie will sich von der Bevölkerung die Strategie absegnen lassen. Am Donnerstagabend folgten im Hotel Mövenpick gut 80 Interessierte den Ausführungen zu diesem Regionalen Entwicklungskonzept (REK), das den Stempel des Zürcher Planungsbüros Suter – von Känel –Wild trägt.