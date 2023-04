Gemeindeversammlung entscheidet – So plant Rorbas seinen neuen Skatepark Mittels Petition forderten 420 Personen aus Rorbas einen Skatepark. Jetzt gibt es ein Projekt – für 460’000 Franken.

Die Petition wurde von 420 Erwachsenen und Jugendlichen aus Rorbas und Freienstein-Teufen unterschrieben. Die Forderung: ein Skatepark in Rorbas. Das war im Oktober 2020. Danach passierte einiges, aber der Park wurde trotzdem erst mit Verzögerung gebaut. Der Gemeinderat liess von einem auf Skateparks spezialisierten Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten. Der Standort bei der Allmendwiese stiess aber bei der direkten Anwohnerschaft auf Widerstand, weshalb der Gemeinderat ein zweites Projekt in der Pünt, gleich neben dem Bocciadromo, ausarbeiten liess.

«Dem Gemeinderat war es sehr wichtig, dass eine Anlage projektiert wird, die nicht nur Skatern Spass macht, sondern die auch gut von Kleinkindern mit ihren Trottinetten oder von Jugendlichen mit ihren Rollerblades genutzt werden kann», heisst es in einer aktuellen Mitteilung. Es sollte also etwas entstehen, das ganzen Familien Freude machen kann. Vorgesehen ist jetzt eine 450 Quadratmeter grosse Anlage aus Beton.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 460’000 Franken. Für über die Hälfte des Betrags liegen bereits verbindliche Finanzierungszusicherungen von Dritten vor. So wird unter anderem auch die Gemeinde Freienstein-Teufen das Projekt mit einem substanziellen Beitrag unterstützen, und ein privater Trägerverein will nach der Gemeindeversammlung zusätzlich private Sponsorengelder generieren. Die Gemeindeversammlung entscheidet am 13. Juni über das Projekt. Es geht dabei um die Bewilligung eines Verpflichtungskredits für die noch ungedeckten Kosten von 220’000 Franken. Zustimmung und keine weiteren Verzögerungen vorausgesetzt, soll die Anlage im Sommer 2024 eingeweiht werden.

red

