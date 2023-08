Grosse Begeisterung: An den «Super Worlds» wurde nicht nur den Stars – wie Mathieu van der Poel im Bild – eine perfekte Bühne geboten. Foto: Tim Goode (Keystone)

Aus Schweizer Sicht haben die Radweltmeisterschaften in Glasgow viel zu reden gegeben. In erster Linie aber nicht wegen der sportlichen Ausbeute. Diese blieb hinter den Erwartungen. Auch wenn die Schweizer Delegation mit guten Medaillenchancen im Mountainbiken und im Zeitfahren angereist war. Beides Hoffnungen, die sich – ausser in den Teamwettkämpfen – nicht erfüllten. Für positive Überraschungen sorgten hingegen Stefan Küng und Elise Chabbey in ihren jeweiligen Strassenrennen. Er mit einem starken 5. Rang, sie mit einer beherzten und kilometerlangen Solofahrt.