Studis auf dem Arbeitsmarkt – Ein kurzes Mail reichte, und sie bekam mehr Lohn Der Personalmangel verändert die Arbeitswelt – eine Berner Studentin etwa wurde für einen Ferienjob fast abgeworben. Wie Studierende profitieren und welche Firmen attraktiv sind. Anielle Peterhans Nicole Philipp (Foto) , Nicole Pont (Foto)

Jobbt in ihren Semesterferien als Badeaufsicht in Bern: Die Psychologie-Studentin Julia Wess. Foto: Nicole Philipp

Während viele Angestellte vor rund einem Jahr noch in Kurzarbeit steckten und um ihren Job bangten, sind sie heute so umkämpft wie lange nicht mehr. 114’000 Stellen waren per Ende Mai gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) unbesetzt. Das sind 60 Prozent respektive 43’000 Stellen mehr als noch Anfang 2021. Der Arbeitsmarkt sei «ausgetrocknet», heisst es branchenübergreifend.