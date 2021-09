Gerichtsurteil schafft Transparenz – So reich ist die grösste Gewerkschaft der Schweiz Wie viel Geld die Unia in ihrer Kriegskasse hat, war bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Doch jetzt macht das Bundesgericht riesige Geldsummen publik. Markus Häfliger , Hans Ulrich Schaad

So kennt man die Unia: Protestumzug in Lausanne im Jahr 2018. Bisher nicht bekannt war das Ausmass ihres Immobilienbesitzes. Foto: Keystone

«Armut ist kein Verbrechen.»

So lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Gewerkschaft Unia am Dienstagabend in Zürich einlädt. Und so viel ist schon vor dem Anlass klar: Von sich selber redet die Unia an diesem Abend kaum. Denn die Unia ist reich.

Wie reich, offenbart ein neues Urteil des Bundesgerichts. Vor dem höchsten Gericht musste die grösste, lauteste und mächtigste Gewerkschaft der Schweiz ihre Buchhaltung teilweise offenlegen. Das kam so: Die Unia hat 2018 ihre Steuerrechnung angefochten und den Fall durch alle Instanzen bis ans höchste Gericht gezogen. Durch dessen Urteil werden bei der Unia nun Besitztümer publik, von denen die grossen Wirtschaftsverbände wie Economiesuisse nur träumen können.