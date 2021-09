Erster nationaler Bericht – Wie es den Schweizer Insekten wirklich geht Erstmals haben Biologen die Vielfalt bei Bienen, Käfer und Co. gesamtschweizerisch untersucht. Jetzt sagen sie, wie viele Arten gefährdet sind – und wie Hausbesitzer und Gärtnerinnen helfen können. Barbara Reye

Kleine Pechlibelle: Sie kommt überall in der Schweiz vor und ist effizient bei der Mückenjagd. Foto: Thomas Marent

Es ist unter anderem unser Hang zum Perfektionismus, der zahlreichen Insektenarten in der Schweiz den Garaus macht. Denn viele landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gärten sehen sogar bis in die hintersten Ecken fein gesäubert aus. Kein Steinhaufen, keine Hecke, keine naturbelassene Blumenwiese, kein Unkraut, kein Tümpel weit und breit.

«Uns fehlt der Mut zur Wildnis», sagt der Ökologe Florian Altermatt, Präsident des Forums Biodiversität und Professor für aquatische Ökologie an der Universität Zürich. Vor allem die intensive Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, der Einsatz von Pestiziden sowie der übermässige Eintrag von Stickstoff in die Böden bedrohten die Vielfalt und die Menge der Insekten in der Schweiz. Zudem wirke sich der Klimawandel vor allem auf spezialisierte Arten, die also keine «Otto Normalverbraucher» unter den Insekten seien, negativ aus. So treibe es verschiedene Mohrenfalter aufgrund der steigenden Temperaturen in den Alpen immer weiter nach oben. Aber irgendwann sei der Gipfel erreicht – und sie könnten dort nicht mehr überleben.