Schulanfang in Pandemiezeiten – So schützen sich die Schulen vor dem Virus Die Bildungsdirektion empfiehlt Testen und stellt den Schulen einen Impfbus zur Verfügung. Einige machen davon Gebrauch, andere zögern. Andrea Söldi

Am ersten Schultag dürfen Eltern ihre Kinder in die Schule begleiten, aber nur kurz mit ihnen dortbleiben. Foto: Kostas Maros

Der Schulanfang fällt heuer in eine schwierige Zeit. Die Corona-Fallzahlen steigen von Woche zu Woche rasant an. In Deutschland spricht man mittlerweile offiziell von einer vierten Welle, obwohl die Fallzahlen dort gemessen an der Bevölkerung rund dreimal tiefer sind als in der Schweiz. Hierzulande sind es nicht zuletzt die Ferienrückkehrenden, die zu einem grossen Teil zum Anstieg beitragen. Überdurchschnittlich ist die Ansteckungsrate auch unter Jugendlichen und teilweise bei Personen mit Migrationshintergrund. Jede Schule muss auf ihrer Website ein individuelles Schutzkonzept aufschalten. Viele sind aber noch dabei, dasjenige vom letzten Schuljahr zu überarbeiten. Diese Zeitung hat bei einigen nachgefragt, wie sie mit der speziellen Situation umzugehen gedenken.