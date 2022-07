Von Kopf bis Fuss: 7 Fakten zum Sonnenschutz – So schützen Sie sich richtig vor der Sonne Die Mär von wasserfesten Sonnencremes, vermeintlich harmlose Verbrennungen und weiterer Irrglauben rund ums Sünnela. Siliva Aeschbach

1 / 5 Wasserdichte Sonnencreme? Vergessen Sies! Nach der Abkühlung muss die Haut erneut eingecremt werden. Foto: Getty Images

Spätestens wenn die Ferien anstehen, die man in der Badi oder am Meer verbringen wird, ist der Griff zu Sonnencremen und Co. für die meisten von uns selbstverständlich. Überraschend ist jedoch, dass das Wissen, wie man diese verwenden und worauf man beim Kauf achten sollte, trotz stetiger Aufklärung relativ gering ist. Anders kann ich mir die immer noch gehäuft vorkommenden Sonnenbrände vor allem bei jungen Menschen, die Besuche in Solarien und den häufig sehr sparsamen Einsatz der Produkte nicht erklären. Höchste Zeit für etwas Aufklärung.