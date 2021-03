Abo Desinfektion an Bord Dieser Roboter tötet in acht Minuten alle Viren im Flugzeug

Eine Firma testet in Helvetic-Flugzeugen ein Robotergefährt, das mit UV-Licht desinfiziert. Der Bodenabfertiger Dnata will den strahlenden Reinigungsdienst bald allen Airlines in Kloten anbieten.