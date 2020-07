Komet am Abendhimmel – So sehen Sie Komet Neowise mit blossem Auge In den kommenden Tagen ist Neowise auch abends zu sehen. Wo er zu finden ist und wie er sich spektakulär fotografieren lässt. Andreas Frei

Der Komet Neowise ist derzeit am Abendhimmel und in den Morgenstunden zu sehen. Für gute Fotografien lohnen sich längere Belichtungszeiten und ein prägnanter Vordergrund. Hier beim Crazy Horse Memorial, South Dakota, USA. Foto: Eden Bhatta

Noch bis ungefähr Mitte August ist der Komet Neowise (C/2020 F3) in der nördlichen Hemisphäre zu sehen. War er noch vor einer Woche nur den Frühaufstehern vorbehalten, kommen nun auch Nachteulen in den Genuss des einmaligen Schauspiels. Einmalig zumindest für ein Menschenleben, denn Neowise wird unser Sonnensystem erst in rund 6800 Jahren wieder durchqueren.