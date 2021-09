Corona-Kontrollen im Kanton Zürich - Polizei setzt Zertifikatspflicht «mit Augenmass» um

600 Kontrollen, nur 3 Verzeigungen – Polizei setzt Zertifikatspflicht «mit Augenmass» um Die Zürcher Behörden informierten am Donnerstagnachmittag über die Einhaltung der neuen Corona-Regeln. Und Mario Fehr machte sich für eine Verlängerung der Gratis-Tests stark. Martin Huber UPDATE FOLGT

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr informierte am Donnerstag über die Corona-Kontrollen im Kanton Zürich. Foto: Walter Bieri (Keystone)

598 Kontrollen hat die Polizei im Kanton Zürich seit Montag vorgenommen. Gerade einmal drei Verzeigungen ans Statthalteramt hätten die Kontrollorgane vornehmen müssen sowie zwei Ordnungsbussen für Besucher aussprechen. In der Stadt Winterthur gab es bei 17 Kontrollen eine einzige Verzeigung sowie zwei Bussen für Gäste. Die Polizei setze auf Dialog und «Augenmass», sagten die Verantwortlichen an der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

«Es gibt ein grosses Verständnis für die Massnahmen», sagte Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Werner Schmid, Chef Regionalpolizei, lobte die Gastronomen. Die Vorgaben seien «vorbildlich» umgesetzt worden.

Fehr plädiert für Verlängerung der Gratis-Tests

Sicherheitsdirektor Mario Fehr nutzte die Gelegenheit zudem, um sich für eine Verlängerung der Gratis-Tests auszusprechen: «Es wäre wohl eine Erleichterung, wenn man die Corona-Tests noch ein, zwei Monate weiter gratis machen könnte», sagte Fehr vor den Medien

Seit vergangenem Montag gilt in Restaurants und Fitnesscenter die Zertifikatspflicht. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, kann mit bis zu 100 Franken gebüsst werden. Betriebe, welche die Zertifikatspflicht nicht beachten, droht eine Busse von bis zu 10 000 Franken und im Extremfall gar die Schliessung.

Die Kontrollorgane im Kanton hätten ihre Tätigkeit diesen neuen Bundesvorgaben angepasst, hiess es bisher von Seiten des Kantons nur. Der Vollzug der Corona-Massnahmen sei eine Verbundaufgabe von Kanton, Städten und Gemeinden. Zahlen zu den Kontrollen waren bisher nicht erhältlich.

Auf 14.30 Uhr haben Sicherheitsdirektor Mario Fehr und weitere Vertreterinnen und Vertreter des Kantons sowie der Stadt Winterthur an einer Medienorientierung eine erste Bilanz zum Vollzug der neuen Corona-Massnahmen gezogen.

Mit dabei sind nebst Fehr auch die Winterthurer Sicherheitsvorsteherin Katrin Cometta, Kantonsärztin Christiane Meier, Beat Werder vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Werner Schmid, Chef Regionalpolizei bei der Kapo Zürich sowie Marcel Bebié, stellvertretender Kommandant der Stadtpolizei Winterthur.

