Seit 1972 tut diese Unterführung treu ihren Dienst für die Sicherheit der Kinder. Jetzt soll sie verschwinden. Foto: Sibylle Meier

So eine Unterführung, das ist schon ein gefährlicher Ort. Da ist es dunkel und feucht und gruselig. Überall auf den 14,7 Metern Länge lauern Gefahren. Das hatte jüngst ja auch die Befragung der Bülacher Bevölkerung gezeigt: Am unsichersten fühlen sich die Leute genau da. In Unterführungen. Was also hatten sich da die Regensdorfer nur bei gedacht, als sie den Schulweg ihrer armen Kinder durch so ein düsteres Loch planten? Unter der Affolterstrasse hindurch?