Nach Sprengungen im Unterland – So sichern Banken ihre Geldautomaten Bancomaten sind immer wieder Ziel von Attacken, oftmals wird dafür Sprengstoff benutzt. Die Banken sind dadurch gefordert und arbeiten stetig an der Sicherheit. Severin Hartmann

Dieser Sticker auf dem Bancomaten der Raiffeisenbank Bülach warnt vor den Farbpatronen, die den Inhalt vor Sprengattacken schützen sollen.



Foto: Sibylle Meier

Bancomaten-Sprengungen sind in der Schweiz nach wie vor ein Thema. Und auch in der Region, wie die Sprengung des Postomaten in Buchs vor rund einem Monat gezeigt hat. Vor allem Bancomaten in Grenznähe sind laut dem Bundesamt für Polizei Fedpol ein beliebtes Ziel bei Kriminellen, da von diesen einfach ins Ausland geflüchtet werden kann. Zusätzlich dazu sind laut dem Amt Standorte, die gut mit dem Auto erreichbar und schlecht einsehbar sind, besonders gefährdet. Des Weiteren sensibilisiert das Fedpol die Banken darauf, welche Gefahren für anwesende oder in der Nähe wohnhafte Personen von der Sprengung von Geldautomaten in Wohnhäusern ausgeht.