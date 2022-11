Erweiterung Hinterbirch – So sieht das neue Sekundarschulhaus Bülach aus Das Siegerprojekt für die Erweiterung der Schulanlage Hinterbirch steht fest. Im März 2023 kommt das 30-Millionen-Projekt vors Volk. Daniela Schenker

Ein transparenter Bau (links) verbindet den Schulhaustrakt mit der Turnhalle. Visualisierung: PD

Bis in drei Jahren muss in Bülach neuer Schulraum für mindestens 12 zusätzliche Sekundarschulklassen bereitstehen. 57 Prozent der Stimmberechtigten von Bülach, Bachenbülach, Höri, Hochfelden und Winkel haben im Sommer 2021 einem Planungskredit für den Neubau eines Schulgebäudes sowie einer Turnhalle am Standort Hinterbirch zugestimmt.



Nun steht das Siegerprojekt fest. «Der Vorschlag des Duos Erne AG Laufenburg und Hornberger Architekten Zürich hat die Jury restlos überzeugt», schreibt die Sekundarschule. Hornberger Architekten gewannen 2013 bereits den Wettbewerb für den Neubau der Dreifach-Sport- und Mehrzweckhalle Hirslen in Bülach. Der Erweiterungsbau, mit einem Schulhaustrakt und einer eingeschossigen Turnhalle wird auf der Wiese im Norden des Schulareals realisiert. Die Baukörper ermögliche ein gut funktionierendes Nebeneinander von Schul- und Vereinsnutzung, erklärt die Sekundarschule. Ausserdem gewinne man mit der Anlage einen neuen, zentralen Pausenplatz. Die Aussensportplätze im südlichen Teil der Anlage bleiben weitgehend erhalten.