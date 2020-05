Über den Circle Infos einblenden

The Circle ist ein Grossprojekt am Flughafen Zürich, mit dessen Bau im Januar 2015 begonnen wurde. Mittlerweile nähern sich die Bauarbeiten dem Ende. Ab Eröffnung gibt es direkt am grössten Schweizer Landesflughafen die Möglichkeit, Kongresse für bis zu 2500 Gäste zu veranstalten. Zwei Hotels der Hotelgruppe Hyatt, unterschiedliche Markenwelten, ein ambulantes Gesundheitszentrum des Universitätsspitals Zürich, Büroflächen sowie Kunst, Kultur, Gastronomie und Bildung ergänzen das Angebot am Flughafen Zürich. Realisiert wird das Projekt durch eine Miteigentümergemeinschaft, woran die Flughafen Zürich AG mit 51 Prozent und die Swiss Life AG mit 49 Prozent beteiligt sind. (mst)