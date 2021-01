Standortförderer im Furttal fragten – So sieht Konjunkturforscher Jan-Egbert Sturm die Erholung der Wirtschaft Der Direktor der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich ordnet ein, wie sich die Wirtschaft nach der Pandemie entwickeln dürfte. Anna Bérard

Jan-Egbert Sturm ist Direktor der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich und neu im Leitungsteam der Covid-19-Taskforce des Bundes. Foto: Keystone

Wie sieht der Direktor der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich die Zukunft der Schweizer Wirtschaft? Das wollte die Standort- und Wirtschaftsförderung Furttal an ihrem ersten Onlineanlass von Jan-​Egbert Sturm wissen. Sturm ist neuer Vizepräsident der Covid-19-Taskforce des Bundes und hat in seinem Referat zuerst die tragischen Ausmasse der Pandemie aufgezeigt, bevor er auf deren wirtschaftliche Folgen eingegangen ist.

Schweiz belegt Spitzenplatz bei den Todesopfern

Für den Konjunkturforscher stehen die Wirtschaftsaussichten stark in Verbindung mit der Pandemie. Während in der ersten Welle weltweit 7000 Tote pro Tag zu beklagen waren, zeigen die neuesten Werte einen Tagesdurchschnitt von 14’000 Toten. «Das zeigt: Die zweite Welle ist weltweit gesehen stärker als die erste Welle», sagt Sturm. In der Schweiz stiegen die Todeszahlen lange nicht stark an. Im November dann aber umso mehr. «Die Zahl der Todesopfer hat sich gegenüber der ersten Welle verdreifacht», fasst Sturm zusammen. «In Europa war die Schweiz bis vor kurzem leider die Spitzenreiterin in der Statistik der Todesopfer.»