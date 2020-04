Wochenendbilanz der Ordnungshüter – So sind die Unterländer Polizeichefs zufrieden mit der Bevölkerung Am Wochenende waren auch im Unterland wieder viele Leute unterwegs. Sie bevölkerten Waldhütten, Grillplätze und Sportanlagen. Insgesamt wurden die Abstandsregeln aber gut eingehalten, sagt die Mehrheit der kommunalen Polizeichefs. Fabian Boller

Bis zu 20 Grad warm war es am Sonntag. Das lockte die Menschen auch im Unterland in Scharen ins Freie. Wir haben bei vier grossen Regionalpolizeien nachgefragt, wie sie das Wochenende erlebt haben und was sie für Ostern erwarten.

Stadtpolizei Bülach