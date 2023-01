Alterskontrolle im Internet – So soll das neue Jugendschutzgesetz umgesetzt werden Die Piratenpartei ist mit ihrem Referendum gegen das «daten­schutz­feind­lichste Gesetz Europas» krachend gescheitert. Antworten zu den grössten Befürchtungen rund um Alterskontrollen im Internet. Edgar Schuler

Das neue Gesetz soll Kinder und Jugendliche vor unangemessenen Darstellungen im Internet schützen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Vor einer Woche hatten die Piraten noch gejubelt. «Wir wurden in so kurzer Zeit von Unterschriften überflutet, dass wir gar nicht mehr nachzählen konnten», sagte Kampagnenleiter Pascal Fouquet. Aber die Schätzung zeige: «Wir sind über 50'000 Unterschriften.»

Doch übers Wochenende brach das Kampagnen-Kartenhaus zusammen. Die Bundeskanzlei teilte am Montag mit: «Das Referendum gegen das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospielen hat das verfassungsmässige Quorum um mehr als die Hälfte verfehlt.» Von den nötigen 50’000 Unterschriften fehlten also über 25’000.

Dabei hatten Netzaktivistinnen und -aktivisten in der Endrunde des Referendumskampfs zunehmend schriller gegen das neue Gesetz geworben. Dafür holten die Piraten die Operation Libero an Bord. Libero-Co-Präsidentin Sanija Ameti bat die Mitglieder um Hilfe und twitterte: «Schweiz will das internet- und datenschutzfeindlichste Gesetz in Europa einführen.»

Selbst die prominente Unterstützung von Operation Libero konnte das Steuer aber nicht mehr herumreissen. Es braucht also keine Volksabstimmung mehr, damit das neue Jugendschutzgesetz in Kraft treten kann. Aber was bedeutet das? Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Was will das Jugendschutzgesetz eigentlich?

Der Jugendschutz, der bisher «offline» zumindest in einigen Kantonen für Kino, DVDs und andere physische Video- und Game-Angebote gilt, soll auf die ganze Schweiz und aufs Internet ausgedehnt werden. So wollen der Bundesrat und das Parlament Minderjährige vor Medieninhalten in Filmen und Videospielen schützen, «die ihre körperliche, geistige, psychische, sittliche oder soziale Entwicklung gefährden können».

Netflix und Youtube oder Anbieter von Games und Videos müssen laut dem Gesetz verhindern, dass Kinder und Jugendliche für sie ungeeignete Inhalte konsumieren können. Dazu müssen sie gefährdende Inhalte mit dem zulässigen Alter kennzeichnen. Und sie müssen mit einer Alterskontrolle zu verhindern versuchen, dass Jugendliche Inhalte konsumieren, die nicht für sie bestimmt sind.



Kommt jetzt also die Ausweispflicht im Internet?

Gegner des Jugendschutzgesetzes befürchten, dass Pass- und ID-Daten in falsche Hände gelangen können. Foto: Urs Jaudas

«Das Gesetz verlangt, dass sich künftig alle mit ihrem Pass oder ihrer Identitätskarte ausweisen müssen, um sich auf Youtube einen Clip oder auf Netflix einen Kinderfilm anzuschauen», sagt Pascal Fouquet, Kampagnenleiter der Piratenpartei. Für den prominenten Medienjuristen und Rechtsprofessor Urs Saxer ist das Gesetz in dieser Hinsicht «glasklar». Zu «20 Minuten» sagte er: «Ich sehe nicht, wo es da Spielraum geben könnte.»

Allerdings: Von der angeblichen Ausweispflicht findet sich im Gesetzestext – nichts. «Wie die Anbieter diese Kontrolle technisch umsetzen, steht in deren Verantwortung», sagt Yvonne Haldimann. Sie hat beim zuständigen Bundesamt für Sozialversicherungen die Ausarbeitung des Gesetzes eng begleitet. Für Piraten-Sprecher Fouquet ist Haldimanns Einwand nicht stichhaltig: «Nach der Ablehnung des elektronischen Ausweises E-ID durch das Volk gibt es schlicht keine andere Möglichkeit der Altersprüfung mit der Ausweiskopie.»

Haldimann widerspricht: «Die Chance ist intakt, dass wir eine schweizerische E-ID-Lösung haben, bevor das Jugendschutzgesetz zur Anwendung kommt.» Denn einerseits treibe die Verwaltung die Arbeiten für eine neue E-ID momentan «mit Hochdruck» voran. Das Bundesamt für Justiz rechnet mit einer Einführung im Jahr 2025. Das Jugendschutzgesetz hingegen wird laut Haldimann frühestens 2026 umgesetzt. Der Grund für die lange Umsetzungszeit: «Zuerst wird das Gesetz in einer Verordnung präzisiert, anschliessend haben betroffene Anbieter zwei Jahre Zeit, um die Umsetzung auszuarbeiten», sagt Haldimann. Erst dann werde der Bundesrat die Methode zur Altersangabe definitiv festlegen.

Was, wenn die amtliche E-ID nicht kommt?

Falls die E-ID wieder scheitert – entweder im Parlament oder nach einem neuen Referendum in einer Volksabstimmung – gibt es auch andere Möglichkeiten für eine datenschutzkonforme Altersabklärung. Die privatwirtschaftlichen Systeme Swiss ID der Post und Trust ID kämen dafür infrage.

«TrustID wäre in der Tat eine mögliche Alternative», sagt Christophe Gerber, General Manager von ELCA Security. Die Schweizer IT-Firma hat diesen elektronischen Ausweis entwickelt, der etwa beim elektronischen Patientendossier zur Anwendung kommt. TrustID ist so aufgebaut, dass lediglich die Bestätigung weitergeleitet wird, ob die Benutzerin oder der Nutzer die Alterslimite erfüllt. «Mit den Anbietern würden keine Pass- oder Identifikationsdaten geteilt», sagt Gerber.

Auch Yvonne Haldimann sagt, dass grundsätzlich auch ein privates System für die Altersprüfung infrage kommt: «Wichtig wäre auf jeden Fall, dass er Datenschutz gewährleistet ist – das heisst, dass nur die Altersangabe übermitttelt wird, aber keine weiteren Daten.»

Muss man sich künftig immer bei Youtube einloggen?

Der Zugang zu Youtube bleibt auch ohne Einloggen gewährleistet, heisst es beim Bundesamt, das für das Jugendschutzgesetz zuständig ist. Foto: Simone Joyner (Getty Images)

Nein, sagt Yvonne Haldimann: «Bei Youtube können heute und künftig alle Inhalte, die für Minderjährige freigegeben sind, ohne Login konsumiert werden.» Nur dann, wenn man zusätzlich auch Inhalte sehen will, die ausschliesslich für Erwachsene sind, muss man sich anmelden. «Das wird so bleiben», sagt Haldimann.

Pascal Wojnarski, Sprecher von Youtube, verweist auf die Jugendschutzeinstellungen der Plattform, die festlegen, welche Inhalte für welche Altersgruppen zugelassen sind. Der Streamingdienst Netflix kennt ähnliche Jugendschutzbestimmungen und Kontrollmöglichkeiten für Eltern.

Allerdings reicht aktuell bei beiden Anbietern das Eingeben des Geburtsdatums, um Erwachseneninhalte zu sehen. «Mit Inkrafttreten des Gesetzes muss das Alter bei der Anmeldung verifiziert werden», sagt Haldimann. Wie Youtube das umsetzen wird, kann Sprecher Wojnarski nicht sagen: «Wir äussern uns generell nicht zu laufenden Gesetzesvorlagen in der Schweiz.»

Schwächt das Jugendschutzgesetz den Schweizer Datenschutz?

Martin Steiger, Anwalt für Digitalrecht, sagte dem «Beobachter», die Ausweispflicht bedeute, dass sämtliche Ausweisdaten «inklusive Passbild» an Internetanbieter wie Youtube oder Netflix übermittelt würden. Der Schutz dieser Daten bestehe nur für Minderjährige. Für alle anderen sei der Datenschutz nicht gewährleistet.

Yvonne Haldimann vom Bundesamt für Sozialversicherungen widerspricht auch hier: «Der Datenschutz, wie er im Datenschutzgesetz längst festgelegt ist, gilt weiterhin.» Dem pflichtet der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte (EDÖB) bei: «Konkret bedeutet dies, dass Daten, die notwendigerweise für den Zweck der Alterskontrolle erhoben werden, nicht weiterverwendet werden dürfen», sagt EDÖB-Sprecherin Silvia Böhlen.

Werden sich ausländische Anbieter an unser Jugendschutzgesetz halten?

«Nein», sagt Piraten-Sprecher Pascal Fouquet, «dafür ist der Schweizer Markt mit der Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern nicht lukrativ genug». Konsequenterweise müssten zur Durchsetzung des Gesetze Internetdienste, die sich nicht daran halten, vom Internet in der Schweiz verbannt werden. «Solche Netzsperren wären Zensur und damit nicht akzeptabel», sagt Fouquet.

«Die Schweiz ist da nicht allein», sagt Yvonne Haldimann. Ähnliche Lösungen seien in der EU bereits in Kraft. «Es ist auch nicht so, dass sich die grossen Player einfach um die Gesetze in der Schweiz foutieren», ergänzt Haldimann. Mit Netflix zum Beispiel sei das Bundesamt schon länger in Diskussionen. Netflix reagierte auf eine Anfrage dieser Redaktion nicht. Was die von Fouquet befürchteten Netzsperren angeht, winkt Haldimann ebenfalls ab: «Dafür gibt es keine juristische Grundlage, weder im Jugendschutzgesetz noch anderswo.»

Haldimann findet es «schade», dass in der Diskussion «der wichtigste Aspekt leider etwas untergeht». Denn heute sei der Jugendschutz bei Filmen und Videospielen voller Lücken. «Darum braucht es das Gesetz, so dass in vielen Bereichen überhaupt erst ein Schutz entstehen kann.» Umgekehrt findet es Piratensprecher Fouquet schade, dass die Schweiz auf das problematsiche Gesetz baue und nicht auf eine datenschutzfreundliche Alternative: «Jugendschutzsoftware, die Eltern auf dem Gerät installieren und einrichten können.»

