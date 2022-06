Neues Dock am Flughafen – So soll das neue Terminal am Flughafen Zürich aussehen Nach der Corona-Pandemie setzt der Flughafen Zürich wieder auf Wachstum. Er stellt Pläne für ein deutlich grösseres Dock A für noch mehr Passagiere vor. Manuel Navarro

Der Flughafen Zürich hat seine Pläne für das neue Dock A präsentiert – so sieht das Gebäude aus. Visualisierung: Flughafen Zürich AG

Am Dock A des Flughafen Zürichs wurden im Durchschnitt täglich rund 100 Flugzeuge abgefertigt. Nun soll ein Neubau die Kapazität deutlich erhöhen. Die Flughafen Zürich AG hat am Mittwochmorgen ein rund 700 Millionen Franken teures Projekt vorgestellt, welches mit einer Länge von einem halben Kilometer und einer Breite von fast 50 Metern das Be- und Entladen von Flugzeugen ermöglichen soll. Das Siegerprojekt trägt den Namen «Raumfachwerk» und stammt vom Planungsteams um BIG, HOK und 10:8 Architekten.

Der neue Bau soll rund 700 Millionen Franken kosten. Visualisierung: Flughafen Zürich AG

Vorgesehen sind insgesamt gleich 39 Gates, 23 davon als Finger- oder Dockgates, weitere 16 als Busgates. Das sind 8 mehr als heute verfügbar sind. In der sogenannten Dockwurkzel – dem Verbindungsstück zum neuen Dock A – sind weitere 8 Busgates untergebracht.

Im Erdgeschoss fahren die Busse

Der Flughafen Zürich muss mit dem vorhandenen Raum haushälterisch umgehen. Länge und Breite des neuen Gebäudes sind deshalb auf die umliegenden Bauten abgestimmt. Sie ermöglichen, dass auf dem Platz zwischen dem neuen Dock, dem Airside-Center und dem Dock B mehr Raum für Flugzeugstandplätze vorhanden ist. Entlang der Südseite des neuen Gebäudes – also im Inneren des Areals zwischen den Docks – sind acht dieser Standplätze für Kurz- und Mittelstreckenmaschinen mit einer maximalen Spannweite von 36 Metern vorgesehen.

Diese Dimensionen reichen, damit in der Mitte des Hofs vor dem Airside-Center weitere fünf Standplätze eingerichtet werden könne. Vor allem aber ermöglicht der durch die schmaleren Dimensionen des Dock A gewonnene Raum, dass nun Flugzeuge gleichzeitig in den Hof hinein- und herausrollen können. Damit dies machbar ist, werden die Standplätze an der Nordseite des Docks B – also gegenüber der Südseite des Docks A – ebenfalls nur für Kurz- und Mittelstreckenmaschinen eingerichtet sein.

Blick ins Innere des neuen Docks – es wird viel Holz verarbeitet. Visualisierung: Flughafen Zürich AG

Doch damit nicht genug, die Flughafen Zürich AG pusht die Kapazitätssteigerung mit dem neuen Dock A noch weiter. Auf der Nordseite können künftig selbst zwei grosse Langstreckenflugzeuge aneinander vorbeirollen, was bisher nicht möglich war. Grund dafür ist ein architektonischer Kniff im neuen Dock: Die unterste Ebene, die auf Höhe des Tarmacs liegt, ist nicht für die Passagiere vorgesehen, sondern für Abwicklung fast der kompletten Logistik.

Für jedes Flugzeug, welches entladen, beladen und wieder für den Start bereit gemacht werden muss, sind 30 Fahrten von zahlreichen Bodenfahrzeugen nötig. Unter dem neuen Dock A wird daher eine zweispurige Strasse gebaut. Das eigentliche Gebäude beginnt daher quasi im ersten Stock und steht auf einer Strasse.

So werden die Passagiere in der Wartehalle den Flugverkehr auf dem Rollfeld beobachten können. Visualisierung: Flughafen Zürich AG

Die Inbetriebnahme des neuen Gebäudes ist für 2030 geplant. Der Bau stellt den Flughafen vor grosse Herausforderungen. Aktuell gibt es neun Busgates im Dock A, jedes davon wird jährlich von 700’000 Passagieren genutzt. Der Flugbetrieb muss deshalb auch während der Bauphase weiterhin abgewickelt werden können. Allerdings werden die neuen Standplätze während der Bauarbeiten auf dem Hof vor dem Airside-Center noch nicht genutzt werden können.

Ersatzplätze sind nur im südlichen Bereich des Flughafens vorhanden. Sowohl die Strecken als auch die Fahrzeiten für die Busse und die Servicefahrzeuge werden sich daher während der Bauzeit mehr als verdoppeln. Vor allem Umsteigepassagiere müssten mit deutlich längeren Wege zurücklegen, bestätigt die Flughafen Zürich AG.

Manuel Navarro ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er arbeitet seit 2012 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.