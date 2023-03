Pionierprojekt in Zürich – So soll die Schule in der Kirche aussehen Die reformierte Kirche Wipkingen dient künftig als Verpflegungs- und Betreuungsraum für die Schule Waidhalde. Jetzt hat die Stadt das Umnutzungsprojekt präsentiert. Kostenpunkt: 7,5 Millionen Franken. Martin Huber

Im Erdgeschoss der Kirche sind unter anderem ein Musikzimmer und Räume für Verpflegung und Betreuung geplant. Foto: Nightnurse Images

Sie thront prominent über der stark befahrenen Rosengartenstrasse: die reformierte Kirche Wipkingen, Baujahr 1907. Doch seit vier Jahren wird sie nicht mehr für den Gottesdienst genutzt. Gleichzeitig fehlt es in der benachbarten Schulanlage Waidhalde wie in der ganzen Stadt an Schulraum.