Grösste Impfaktion in der Geschichte – So soll die Schweiz durchgeimpft werden Die Kantone sind für die Organisation der Impfungen gegen Covid-19 zuständig. Dabei gibt es verschiedene Szenarien. Philipp Felber-Eisele , Isabel Strassheim

Die Covid-19-Impfdosen von Pfizer müssen bei minus 70 Grad gelagert werden. Foto: Reuters

Ein Impfstoff gegen Covid-19 wird wohl schon bald Realität sein. Doch noch sind viele Fragen offen. So etwa die nach der Wirksamkeit und der ersten Verfügbarkeit. Oder jene nach einem Impf-Obligatorium: Der Bundesrat sieht keines vor; Christoph Franz, Präsident des Pharma-Riesen Roche, sprach sich in der «Handelszeitung» hingegen dafür aus. Ungeachtet dieser Unklarheiten bereitet sich die Schweiz auf eine Impfaktion vor, die als die grösste jemals in ihre Geschichte eingehen wird. Hinter den Kulissen arbeiten die Kantone momentan an der Umsetzung.