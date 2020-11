Gutachten zum Unispital Zürich – So sollen Verfehlungen am Unispital verhindert werden Die Gesundheitsdirektion hat ein externes Gutachten zum Universitätsspital Zürich in Auftrag gegeben. Dieses liegt nun vor: Es enthält 29 Empfehlungen.

Stand in den letzten Monaten in der Kritik: das Universitätsspital Zürich. Themenfoto: Keystone

Um Unregelmässigkeiten am Universitätsspital Zürich (USZ) in Zukunft zu verhindern, hat die Gesundheitsdirektion externe Gutachter beauftragt. Ziel war es, zu klären, wo grundsätzliche strukturelle Probleme im Zusammenhang mit dem Universitätsspital Zürich bestehen und wie die Aufsicht durch die Gesundheitsdirektion verbessert werden könnte. Die 29 Empfehlungen würden nun geprüft, teilte die Gesundheitsdirektion am Freitag mit. Wie lange das dauert, ist offen.

Je nach dem, was davon umgesetzt wird, würden dabei auch andere Direktionen oder der Spitalrat einbezogen. Einige der Empfehlungen würden eine Änderung des USZ-Gesetzes voraussetzen, etwa die Verankerung des Weisungs- und Kontrollrechts des Spitaldirektors gegenüber den Klinik- und Institutsleitungen.

Offenlegung von Interessenverbindungen

Eine Gesetzesänderung bräuchte es auch für die Offenlegung von Interessenbindungen und für die Anpassung des Lohnsystems für das Ärztekader.

Das wichtigste sei, dass bei der Umsetzung der Massnahmen der operative Betrieb des Spitals nicht beeinträchtigt werde. «Es ist uns wichtig, dass das USZ zur Ruhe kommt und sich voll der optimalen Versorgung aller Patientinnen und Patienten widmen kann», wird Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) zitiert.

Noch ausstehend sind die Empfehlungen der kantonsrätlichen Subkommission, die bis Ende Januar 2021 vorliegen sollen. Auch diese Empfehlungen sollen dann in die Gesamtbeurteilung einfliessen. In einem ersten Schritt begrüsste die Subkommission in einer Medienmitteilung das Gutachten und sprach von einem «Schritt in die richtige Richtung».

Für Wirbel hatte unter anderem die Affäre um Francesco Maisano, bis vor kurzem Leiter der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie, gesorgt. Ihm wird vorgeworfen, Patienten gefährdet und Studien geschönt zu haben.

SDA