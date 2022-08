Geldblog: Tipps zur Steueroptimierung – So sparen Sie beim Renovieren Steuern Geldexperte Martin Spieler sagt, wie Immobilienbesitzer dank Investitionen ihre Steuerlast über Jahre hinweg senken können. Martin Spieler

Energieeffizienz zahlt sich aus: Wer werterhaltende Investitionen tätigt, sollte energiesparende Lösungen vorziehen. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich möchte im Herbst in unserem Einfamilienhaus die alten Fenster ersetzen, die 35-jährig sind. Die Offerte lautet auf circa 50'000 Franken. Was kann ich in der nächsten Steuererklärung geltend machen? Lohnt es sich, den Betrag auf zwei Jahre zu verteilen? Mein Eigenmietwert beträgt 18'000 Franken. Leserfrage von H.W.