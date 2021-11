Platzmangel im Zürcher Kispi – So steht es um den Kinderspital-Neubau Der Neubau von Herzog & de Meuron in Zürich-Lengg soll im Herbst 2024 eröffnet werden. Wegen der Mehrkosten startet das Kispi eine neue Spendenoffensive. Martin Huber

So soll das neue Kinderspital mit der Akutklinik (Mitte) und dem auffälligen Rundbau für Labor, Lehre und Forschung aussehen. Visualisierung: Raumgleiter AG

Die Meldung über den Platzmangel im Zürcher Kinderspital schlug hohe Wellen: Vor einem Monat beklagten sich besorgte Eltern in den sozialen Medien über teils prekäre Zustände am jetzigen Spitalstandort in Hottingen: Kinder müssten in den Gängen der Notaufnahme behandelt werden, weil das Kispi aus allen Nähten platze.

Dabei hatte das Kispi erst im Juni bekannt geben müssen, dass seine Kapazitätsprobleme noch länger als geplant bestehen bleiben. Statt im Herbst 2023 sei der grosse Neubau in der Lengg, nahe der Stadtgrenze zu Zollikon, erst ein Jahr später bezugsbereit. Als Grund für die Bauverzögerung nannten die Spitalverantwortlichen Lieferschwierigkeiten aufgrund der Pandemie und unvorhersehbare bauliche Schwierigkeiten.