Ski-WM in Cortina d’Ampezzo – Diese Gefahren warten auf Lara Gut-Behrami & Co. Kein Titel ist bedeutsamer als der in der Abfahrt – aber nicht jede Siegerin findet ihr Glück. Im Gegenteil. Die tragischsten Fälle seit 1966. Philipp Rindlisbacher

Hoch gelobt und tief gefallen: Picabo Street, Abfahrtsweltmeisterin des Jahres 1996. Foto: Getty Images

Die Abfahrt ist die Königsdisziplin, und mit Sofia Goggia fehlt die Anwärterin auf die Krone verletzt. Bühne frei also am Samstag in Cortina für Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Ester Ledecka oder Breezy Johnson? Nun, sie alle sollten wissen: Vergoldet hat den WM-Titel längst nicht jede Siegerin. Zeitweise schien es gar, als würde die Goldmedaille nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch viel Unheil bringen.

1966, Portillo: Erika Schinegger

Erst 18 ist die Kärntnerin, als sie in Chile allen davonrast und für Österreich das einzige Gold holt. Daheim wird sie verehrt, Zigtausende jubeln ihr zu. Keiner ahnt damals, dass im Fräulein ein Bub schlummert, mit deformierten, im Bauch versteckten Penis und Hoden. Ein Jahr später wird nach mehreren Gendertests klar, dass Schinegger genetisch ein Mann ist.