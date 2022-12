Zeitreise ins Jahr 1985 – So trainierte die Fussball-Nati einst in Regensdorf Bevor die Schweizer Fussballer zum WM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark abflogen, trainierten sie in Regensdorf. Das war am 7. Oktober 1985 unter Trainer Paul Wolfisberg. Anna Bérard

Paul Wolfisberg trainierte die Nationalmannschaft – damals die Wölfe genannt – für fünf Jahre von 1981 bis Ende 1985. Foto: von Wartburg/Keystone

Ob die Schweizer Fussballer an der WM in Mexiko 1986 spielen werden, war zum Zeitpunkt dieses Fotos noch nicht klar. Unter den Blicken von Trainer Paul Wolfisberg trainierten sie noch ein letztes Mal in Regensdorf, bevor das Flugzeug in Zürich-Kloten nach Kopenhagen abhob. Dort sollte sich entscheiden, ob sich die Schweiz für die WM-Teilnahme doch noch qualifizieren kann oder ob sie endgültig ausschied. Es ging also buchstäblich um die letzte Chance für eine WM-Teilnahme. Die Stimmung war verhalten optimistisch.