Sweet Home: Qual der Wahl – So treffen Sie bessere Entscheidungen Runder Tisch oder lange Tafel? Sofa oder Sitzlandschaft? Diese Anregungen helfen Ihnen, das zu finden, was Sie zu Hause glücklicher macht. Marianne Kohler Nizamuddin

In meiner allerersten eigenen Wohnung hatte ich an der Küchenwand eine Karte hängen, auf der stand: «In Gefahr und grösster Not bringt der Mittelweg den Tod». Das war irgendwie eine Art Leitsatz für mich. Nicht, dass ich nicht kompromissbereit bin, aber ich fand schon immer, dass, vor allem wenn es um Stil und Gestaltung geht, «ein bisschen von diesem aber doch auch ein wenig von jenem» alles kaputt macht.