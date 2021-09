Gefährliches Freund-Feind-Schema – So treiben Verschwörungstheorien rassistische Einstellungen an Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus warnt: Die ersten Opfer von Verschwörungstheorien sind diejenigen, die Rassismus am stärksten ausgesetzt sind. Die Hintergründe.

Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie an einer rechtsextremen Kundgebung in Portland, USA (17. August 2019). Foto: Stephanie Keith (Getty Images via AFP)

In Krisenzeiten grassieren Verschwörungstheorien, falsche «Fakten» und Rassismus. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) macht Verschwörungstheorien als Treiber rassistischer Einstellungen und Diskussionen dingfest. In der am Montag erschienenen Ausgabe des Magazins «Tangram» lässt sie verschiedene Expertinnen zu Wort kommen.

Der Neurowissenschaftler Sebastian Dieguez und Sozialwissenschaftler Laurent Cordonier argumentieren, dass die allgemeine Bereitschaft, Verschwörungen als Erklärung für das Weltgeschehen zu sehen, Rassismus antreiben kann. Durch Rassismus würden Gruppen und Individuen auf ihre äusseren Merkmale und ihre Herkunft reduziert und als minderwertig angesehen. Eine Verschwörungsideologie würde sie dann auch als gefährlich präsentieren. «Sie unterstellt ihnen böse Absichten und schreibt ihnen die Macht zu, diese auch auszuführen, was im Gegenzug erklärt und rechtfertigt, dass man sie hassen und sich verteidigen muss», so Dieguez und Cordonier.

«Verschwörungserzählungen greifen auf Dichotomien zurück, die ein Freund-Feind-Denken beinhalten», hält der Soziologe Dirk Baier fest. Diese Art von Denken sei ein zentrales Element im Radikalisierungsprozess, welcher dazu führe, dass Feinde abgewertet würden und Gewalt gegenüber ihnen gerechtfertigt werde. So können Verschwörungstheorien laut Baier den Weg in den gewalttätigen Extremismus ebnen.

Seit dem Mittelalter

Die Expertinnen stellen klar, dass es sich bei Verschwörungstheorien nicht um ein neues Phänomen handle. Insbesondere antisemitische Verschwörungstheorien reichen weit zurück. «Die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung entwickelte sich bereits im Mittelalter» schreibt Dina Wyler, Geschäftsleiterin der GRA-Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Wyler hält fest, dass «die angebliche Existenz einer heimlichen Elite, die im Verborgenen agiert und das Weltgeschehen zu ihren Gunsten lenkt, während sie der Restbevölkerung gezielt schadet», eine wiederkehrende Grundkomponente verschiedenster Verschwörungstheorien bilde.

Verschwörungstheorien im Wandel der Zeit Infos einblenden Der Historiker Claus Oberhauser bettet in der Publikation der Rassismuskommission drei einflussreiche Verschwörungstheorien in ihren jeweiligen historischen Kontext ein. Soziale Krisen spielen bei ihrem Aufstieg in die Mitte der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreiten sich die «Protokolle der Weisen von Zion» durch den russischen Apokalyptiker Sergei Nilus. Die zunehmende Schwäche der Monarchie in Russland deutete Nilus als Apokalypse und gab «jüdischen Freimaurern» die Schuld. Die Protokolle, welche mehrfach als nicht authentisch entlarvt wurden, führte er dabei als Beweis für den vermeintlichen Plan an.

Der sogenannten Eurabia-Verschwörungstheorie hing unter anderem der rechtsextreme Terrorist Anders Behring Breivik an. Deren Anhänger gehen davon aus, dass sich europäische Eliten zusammen mit Muslimen verschworen hätten, Europa in eine muslimisch geprägte Gesellschaft umzuwandeln. Nach 9/11 und anschliessenden islamophoben Tendenzen gewann die Theorie vor allem mit der Flüchtlingskrise 2015 an Aufschwung.

Zeitgleich kam auch die Verschwörungstheorie des «Grossen Austauschs» auf. Diese baut auf Antisemitismus, Islamophobie und der White-Supremacy- Ideologie auf. Das Resultat ist die vage Vorstellung, dass sich korrupte globale Eliten gegen den Nationalstaat, europäische Identität und die «weisse Rasse» wenden – und diese letztendlich austauschen wollen.

Da mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs offener Antisemitismus zu einem Tabu wurde, werde in modernen Verschwörungstheorien nur noch selten explizit von «den Juden» gesprochen, schreibt Wyler. Dies sehe man auch bei den Corona-Verschwörungstheorien, wo stattdessen von bestimmten Gruppen oder Personen gesprochen werde, «wie beispielsweise den Rothschilds, George Soros oder dem Mossad», so Wyler. Dieser antisemitischen Untertöne seien sich viele Menschen gar nicht bewusst.

Online-Mikrokosmos

Die Rolle des Internets beleuchtet ein weiterer Artikel in «Tangram». Die deutsche Netzaktivistin Katharina Nocun erklärt darin, wie Verbreiter von Verschwörungstheorien von sozialen Medien profitieren können. Algorithmen auf Facebook oder Instagram würden Beiträge, welche viele Kommentare und Likes bekämen, prominenter anzeigen als andere. So könnten auch verschwörungstheoretische Inhalte von den Plattformen propagiert werden. Auch gebe es eine ganze Online-Verschwörungsszene, welche aus Influencern, Videokanälen, Onlineshops, Festivals und Urlaubsreisen bestehe, so Nocun.

Um gegen Verschwörungsmythen und Falschinformationen vorzugehen, hält die EKR eine Förderung der Medienkompetenz für nötig. Umfassende Grundlagenarbeit müsse zur Demaskierung der Mythen und Falschinformationen führen. Auch müssten Stereotype und Vorurteile bekämpft werden, hält die Kommission fest.

SDA/jba

