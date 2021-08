Boom am US-Immobilienmarkt – So untergräbt die Wallstreet den amerikanischen Traum vom Eigenheim Mit Dollarmilliarden drängen Investmentfirmen in den boomenden Einfamilienhausmarkt vor. Die Amerikaner werden zunehmend von Eigentümern zu Mietern degradiert. Martin Suter aus New York

Die perfekte Vorstadtidylle trügt: Die unkontrollierte Ausdehnung der Suburbs hat aus dem amerikanischen Traum vielenorts einen Albtraum gemacht. Foto: Lorenz Kummer

Amerikas Wohnimmobilien sind von einem Boom sondergleichen erfasst worden. Letztes Jahr fanden

in den USA so viele bestehende Wohnhäuser neue Eigentümer wie zuletzt 2006 – also direkt vor der Immobilienkrise. Neu mischen nun institutionelle Akteure mit, was manche Beobachter mit Sorge erfüllt.

Der Case-Shiller-Index der Durchschnittspreise in grossen Metropolen nahm im Mai gegenüber dem Vorjahr um 16,6 Prozent zu. Im Juni stieg der Medianpreis bestehender Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im Jahresvergleich gar um 23,4 Prozent und erreichte 263’300 Dollar. «Ich bin sprachlos», sagte eine Maklerin aus Nordkalifornien im April zum «Wall Street Journal». «Für Käufer ist es herzzerreissend – und die Verkäufer feiern.»

Investoren und Hedgefonds auf der Suche nach Rendite

Zur Notlage auf dem ausgetrockneten Eigenheimmarkt tragen institutionelle Käufer bei. Auf der Suche nach gewinnbringenden Anlagen haben Hedgefonds und private Investorenfirmen Häuser und Wohnungen entdeckt. Mit Anlagemilliarden im Rücken schnappen sie sich in attraktiven Märkten bestehende Eigenheime, um sie mit Gewinn wieder abzustossen oder zu vermieten. Oder sie treiben ihr Wachstum voran, indem sie

gleich ganze Portfolios von Immobilien aufkaufen.

Mitte Juli erstand der Immo-Investment-Trust der Blackstone Group für 5,1 Milliarden Dollar Tausende

von Wohnungen der AIG-Versicherung. Im Monat zuvor investierte Blackstone 6 Milliarden Dollar in die Firma Home Partners of America, die ihrerseits im ganzen Land mehr als 17’000 Häuser besitzt. Der Private-

Equity-Gigant KKR lancierte eine neue Division, nur um Häuser zu kaufen und danach zu vermieten.

Schätzungen zufolge wird eines von fünf Häusern von jemandem gekauft, der dort nie einziehen wird.

«Heute steht ein junges Paar, das ein Haus kaufen möchte, im Wettbewerb mit dem permanenten Kapital», kritisiert der Immobilienberater John Burns. Die von ihm geleitete gleichnamige Consulting-Firma schätzt, dass in führenden Märkten des Landes etwa eines von fünf Häusern von jemandem gekauft wird, der dort nie einziehen wird. «Das wird das Wohnen in den USA nachhaltig verteuern», sagte Burns.

Einfamilienhäuser als Investitionsziel

Weil das knappe Angebot mit der Nachfrage nicht Schritt hält, bauen Wallstreet-Riesen selbst Einfamilienhäuser, um sie zu vermieten. Ein grosser Baulandeigentümer in Florida erhält laut «Insider»

jede Woche fünf bis acht Anrufe von Investoren, die Land für «Build to Rent»-Häuser kaufen wollen.

Früher investierten solche Firmen ihr Geld in Immobiliensegmente wie Bürotürme, Hotels und

Einkaufszentren. Die Pandemie trübte jedoch die Zukunftsaussichten für Objekte dieser Art.

Gleichzeitig hat mit der geburtenstarken Generation der Millennials die Nachfrage nach Wohneigentum rapide zugenommen. Covid-19-Stadtflüchtlinge treiben die Häuserpreise in den Vororten zusätzlich

in die Höhe.

Sogar in der Wüstenstadt Las Vegas, wo man lange mit einem Arbeiterlohn ein komfortables Haus kaufen konnte, regiert der Trend. «Bis Ende Jahr wird der Mittelpreis auf über 400’000 Dollar klettern, sodass sich ein Durchschnittsarbeitnehmer kein Haus mehr leisten kann», sagt Aldo Martinez vom Maklerverband von Las Vegas der Website Nevada Current. «Die Wallstreet zählt darauf, dass er oder sie Mieter werden müssen.»

Die Situation ist vergleichbar mit der Schweiz, wo rasant steigende Preise Eigenheime für Normalverdiener immer unerreichbarer machen. Nur noch im Hochpreissektor stehe ein ausreichendes Angebot von Objekten zum Verkauf, melden Makler. Obwohl laut dem Bundesamt für Statistik die Wohneigentumsquote seit 1970 von 28,5 Prozent auf 36,4 Prozent im Jahr 2019 stieg, wohnen Schweizerinnen und Schweizer noch immer zu 57,4 Prozent in Mietverhältnissen.

Amerikanischer Traum oder nur noch Spekulationsobjekt? Einfamilienhäuser im Lake Tree Village in der Nähe von Leesburg, Maryland. Foto: Lorenz Kummer

Anders die USA: Hier sind jene, die in einem Eigenheim leben, mit 65,8 Prozent die Mehrheit. Wohneigentum stand immer im Zentrum des American Dream: Familien stiegen über die Jahrzehnte in die Mittelklasse auf, indem sie den wachsenden Wert ihrer Häuser an die nachfolgende Generation vererbten.

Wenn die Wallstreet immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner zu Mietern degradiert, befürchten

Konservative das Ende dieses Traums. Es drohe der «Albtraum der Enteignung», sagte der Kommentator Pedro Gonzales auf Fox News. «Das ist gut fürs Geschäft, denn eine Masse verschuldeter und entwaffneter Leibeigener lässt sich viel einfacher managen.»

Im Protestchor gegen die Immobilienpläne des Grosskapitals singen aber auch linke Bankenkritiker mit. Mit Blick auf Minderheiten schrieb Senatorin Elizabeth Warren letztes Jahr in der «Washington Post», die Wallstreet «nützt die Krise aus, um einen massiven, generationenübergreifenden Vermögenstransfer von verletzlichen Amerikanern auf Unternehmen durchzuziehen.»

Ist die Wallstreet nur der Buhmann?

Nüchterne Beobachter halten die Kritik von links wie rechts für übertrieben. Für beide Seiten eigne sich

die Wallstreet bestens als Buhmann, schrieb Vox im Juni. In ihrem ausführlichen Artikel wies die Website

darauf hin, dass grosse Investitionsfirmen trotz ihres Kaufeifers weniger als ein Prozent der Einfamilien-

Wohneinheiten im Land besässen. Käufe durch Investoren – eingerechnet Einzelpersonen und Kleinfirmen – seien letztes Jahr auf 20 Prozent zurückgegangen.

Das zentrale Problem des Eigenheimmarkts ist laut Vox, dass der Gesamtbestand von 82,5 Millionen

Einheiten derzeit historisch langsam wächst, weil sich Anwohner seit Jahrzehnten gegen Neubauten wehren.

Das ist aber kein Trost für Kaufwillige in Boomregionen. In Städten wie Phoenix oder Miami spielen die Käufe durch Finanzunternehmen eine wachsende Rolle. In Houston griffen Investoren in 24 Prozent aller Käufe zu. Je mehr sich erhärtet, dass sie den Zugang zur Eigentumsleiter für normale Käufer erschweren, desto mehr Kritik müssen sie gewärtigen.

