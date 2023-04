Augenschein im Hardwald – So unterschiedlich kommt die neue Leinenpflicht an Seit April gilt im Wald und 50 Meter davor erstmals eine Leinenpflicht für Hunde. Viele Hundehaltende halten sich daran, einige zähneknirschend. Fachleute begrüssen die Pflicht. Daniela Schenker

Spätestens 50 Meter vor dem Waldrand gehört der Vierbeiner an die Leine. Foto: Daniela Schenker

Acht Hunde tollen über eine Wiese in Opfikon unmittelbar beim Waldrand. Keiner ist an der Leine. Ihre Besitzerinnen und Besitzer treffen sich regelmässig hier oben, damit ihre Vierbeiner miteinander spielen können. Ob sie von der Leinenpflicht wissen, die in weniger als 24 Stunden in Kraft tritt? «Ja, das ist unter Hundehaltern ein grosses Thema», sagt einer. Auf die Frage, was sie vom neuen Gesetz halten, kommt die Antwort schnell: «Gar nichts.» Sie hätten ihre Hunde im Griff, meinen sie übereinstimmend.