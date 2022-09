Blick ins Innere – So unterschiedlich wohnt es sich im Glasi-Quartier in Bülach Wie individuell die 600 Wohnungen im neuen Bülacher Stadtteil gestaltet sind, zeigt ein Blick ins Innere der Häuser. Gemeinsamkeiten gibt es aber durchaus. Daniela Schenker

Die Küchen in den für Singles gedachten Wohnungen haben ein Fenster zum Treppenhaus. Foto: Francisco Carrascosa

«Das Glasi-Quartier ist momentan eine Mischung aus Wohnen, Putzen und Baustelle», sagte Architektin Anne Kaestle. Und doch bot sich just dieser Samstag an, um geladenen und meist architekturaffinen Personen einen Einblick in den neuen Bülacher Stadtteil zu bieten. Zwar sind dort schon fast alle Wohnungen vergeben, aber eben noch nicht alle bezogen. Eine letzte Gelegenheit also, den Zügelwagen zuvorzukommen und einen Blick ins Innere einiger der 21 Gebäude und Wohnungen zu erhaschen.