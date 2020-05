Lieferservice und Marktstände – So veränderte Corona den Alltag der Unterländer Gemüsehändler Die Unterländer Gemüsebranche hat den Lockdown gut überstanden. Die Hofbetriebe zeigten sich in Zeiten des Notstandes einfallsreich und flexibel. Markus Riedel

Martina Knoepfel vom Brüederhof in Dällikon hatte während des Lockdown alle Hände voll zu tun. «In den vergangenen Wochen gab es einen regelrechten Run auf unseren Hofladen», erzählt sie. Foto: Sibylle Meier

Während des Lockdown bildete sich öfter mal eine Schlage vor dem Selbstbedienungsladen auf dem Brüederhof in Dällikon. Die Kunden konnten dort unter anderem frische Salate, Frühlingsgemüse sowie Joghurts und verschiedene Rohmilchprodukte kaufen – alles biologisch produziert. Martina Knoepfel, die den Brüederhof zusammen mit ihrem Mann Simon seit 2012 pachtet, sagt: «In den vergangenen Wochen gab es einen regelrechten Run auf unseren Hofladen. Man spürt, dass sich die Leute in diesen Zeiten gesünder ernähren wollen.» Mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen sei der Ansturm ein wenig abgeflacht. Doch Knoepfel ist sich sicher, dass sie einige neue Kunden dazugewonnen hat, weshalb sie dann auch ein positives Fazit zieht. Die zweifache Mutter findet es gut, dass sich die Leute während der Krise öfter für regionale Produkte entschieden haben. «Ich hoffe, das wird auch nach überstandener Krise noch vermehrt der Fall sein.»

Lieferdienste waren gefragt wie noch nie

Einen Lieferdienst bieten die Knoepfels nicht an. Das übernimmt die Familie Kessens, die auf dem Brüederhof seit über 20 Jahren Land pachtet und Biogemüse an Abonnentinnen und Abonnenten in Zürich und Baden liefert. Dass dieses Angebot während des Lockdown gefragt ist wie noch nie, bestätigt die Aussage von Michael Gujer, der in Rümlang zusammen mit seiner Familie ein Obsthaus betreibt: «Die letzten Wochen hatten wir alle Hände voll zu tun. Es war eine spezielle und sehr strenge Erfahrung.» Da Gujer sein Gemüse nicht mehr auf den Märkten in Oerlikon und auf dem Bürkliplatz verkaufen konnte und sein Hofladen während der ausserordentlichen Lage geschlossen bleiben musste, stellte er kurzerhand einen Lieferdienst auf die Beine.

Die Kunden haben es dem Betrieb gedankt und fleissig bestellt. Vor allem Angehörige der Risikogruppen seien dankbar über das Angebot gewesen, sagt Michael Gujer. Das Obsthaus hat täglich Bestellungen ausgeliefert. Mit Lockerungen der Massnahmen wird nun auch der Lieferdienst Schritt für Schritt zurückgeschraubt. «Wir bemerkten schon, als die Märkte Mitte Mai wieder durchgeführt werden konnten, dass die Nachfrage nach dem Lieferservice zurückgeht.» Zudem könne er auch den Hofladen bald wieder öffnen. Es sei halt schon etwas anderes, wenn man persönlich vorbeikommen und die Produkte, welche man einkauft, genauer anschauen kann. «Wir bemühten uns jedoch, qualitativ hochwertiges Gemüse auszuliefern, damit alle Kunden zufrieden waren.»

Michael Gujer hat noch keinen Überblick über die Finanzen. Er geht jedoch davon aus, dass sein Betrieb während der Corona-Zeit einen guten Umsatz gemacht hat. «Wir werden dieses Jahr zwar nicht reich, aber wir werden sicher gut über die Runden kommen.»

Beim Obsthaus Gujer in Rümlang kann man Gemüse bestellen und dieses vor Ort abholen oder sich nach Hause liefern lassen. Hier holt Kundin Doris Wacker (links) bei Manuela Gujer frische Erdbeeren und Eier ab. Foto: Sibylle Meier

Den Marktstand beim eigenen Hof aufgestellt

Auch Martin Bär vom gleichnamigen Gemüsebau in Dänikon verkauft seine Salate, Kräuter und weitere Produkte von regionalen Betrieben jeweils an den Märkten in Oerlikon und auf dem Bürkliplatz. «Das war während des Lockdown nicht mehr möglich, weshalb wir bei unserem Hof in Dänikon einen Stand aufgestellt haben, der jeweils von Donnerstag bis Samstag geöffnet hatte.» Dies sei ein guter Ersatz gewesen. Letztlich kauften so viele Leute ein, dass sich Martin Bär dazu entschieden hat, den Stand vis-à-vis der Bushaltestelle beim Gemeindehaus jeweils Samstags von 9 bis 17 Uhr weiterhin aufzustellen. Bär sagt: «Auch wenn die Märkte in Zürich während rund zwei Monaten nicht stattgefunden haben, können wir nicht gross jammern.» Das Wichtigste sei ohnehin, dass alle gesund seien.

Die Erntehelfer von Martin Bär stammen aus der Slowakei. Ein Teil von ihnen konnte aufgrund der Grenzschliessungen zuerst nicht mehr einreisen. Inzwischen haben es jedoch alle geschafft. Auch bei der Forster Gemüse AG in Dällikon sind ausländische Arbeitskräfte beschäftigt. Dort sind es solche aus Portugal und aus Tschechien. Ueli Forster, der den Betrieb führt, sagt: «Unsere Angestellten hatten mit den entsprechenden Bewilligungen keine Probleme mit dem Einreisen. Die Portugiesen kamen per Flugzeug, die Tschechen mit dem Auto.»

Spätfrost genauso verheerend wie Coronavirus

Die Forster Gemüse AG verkauft ihre Produkte an Industriebetriebe und Gemüsebetriebe in der Region. Von da aus kommt das Gemüse dann in den Detailhandel oder in die Gastronomie. Der Vorteil: Der Inlandmarkt startet jeweils erst im Mai, und bis dahin hat sich die Situation rund um Corona schon ein wenig beruhigt. «Zudem spielte uns das schöne Wetter in die Karten.» In anderen Jahren habe es Spätfrost gegeben, welcher einen Teil des Gemüses kaputt gemacht hat. Dieses Jahr sei nun halt die Pandemie die Schwierigkeit gewesen. Da viele Gastrobetriebe vorübergehend schliessen mussten, sei der Abverkauf zu Beginn ein Problem gewesen. Die Folge war, dass ein Teil des Gemüses auf dem Feld zurückgeblieben ist. Das passiere jedoch auch in anderen Jahren, sagt Ueli Forster. Er ist zuversichtlich, dass sich die Situation nun zunehmend normalisieren wird, und fasst zusammen: «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.»