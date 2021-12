IT-Geschenke richtig installieren – So vermeiden Sie Tech-Frust unter dem Christbaum Smartwatches, Tablets und Handys sind beliebte Geschenke – mit Ärgerpotenzial. Unser Autor installiert Geräte für die ganze Verwandtschaft. Hier verrät er seine besten Tricks. Rafael Zeier

Lieber High-Tech unterm Baum als am Baum. Foto: Getty Images

Die Vorfreude ist riesig und die Auspackfreude noch grösser. Endlich das langersehnte Tablet! Sofort loslegen! Oder: Man öffnet das Paket, und die Enkel haben einem so eine Fitnessuhr geschenkt – wohl in der Hoffnung, dass man sich mehr bewegt. Oder: Der eigentlich etwas zu grosse neue Fernseher fragt erst mal nach einem Benutzerkonto und einem Passwort.

Dann schlägt die Stunde des Technik-Profis in der Verwandtschaft. Diese oder dieser ist an Weihnachten so gefragt wie selten. Geräte einrichten, mit dem Smartphone verbinden, Benutzerkonten anlegen, Passwörter wiederfinden oder zurücksetzen ... Technik-Geschenke sind beliebt, doch die erste Inbetriebnahme und Einrichtung ist voller Fallstricke und Fallen. Entweder man bleibt stecken oder hat in der Folge mit einer bei der Erstinstallation verpfuschten oder verschluderten Einstellung zu kämpfen.