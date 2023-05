Lehrermangel im Unterland – So viele Stellen sind noch offen Die Unterländer Schulen suchen noch viele Lehrpersonen. Vor allem für kleine Gemeinden ist die Suche eine Herausforderung. Andrea Claudia Meili

Das Oberstufenschulhaus Spitz in Kloten. Hier fehlt noch eine Fachlehrperson für das kommende Schuljahr. Archivfoto: Madeleine Schoder

In Kloten wollen Gemeinderäte in einem Vorstoss vom Stadtrat und von der Schulbehörde wissen, weshalb die Fluktuation bei den Lehrpersonen «so hoch ist wie noch nie». Das Problem besteht bereits seit einigen Jahren. Bisher hat der Stadtrat das Problem damit begründet, dass befristete Verträge ausgelaufen sind. Die neue Interpellation will nun tiefergehende Antworten erhalten.