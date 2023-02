Statthalter Bezirk Bülach – So viele Strafverfahren wie noch nie eröffnet Weil am Flughafen wieder mehr Verkehr herrschte, nahmen 2022 auch die Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz zu – sogar um 140 Prozent. Alexander Lanner

Die Verzeigungen wegen Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz erreichten 2022 einen Höchststand. Foto: Sabina Bobst

14’797 Neueingänge an Straffällen sind im Bezirk Bülach im vergangenen Jahr gesamthaft zu verzeichnen. Wie der Bezirksrat Bülach und das Statthalteramt Bezirk Bülach in einer Medienmitteilung schreiben, entspricht dies einer Zunahme von 2586 Fällen gegenüber 2021. Die Anzahl der beim Statthalteramt in einem Jahr eröffneten Strafverfahren stellt einen neuen Rekord dar und liegt sogar über den Höchstständen vor der Pandemie in den Jahren 2018 und 2019. Welche Bereiche Bezirksrat und Statthalteramt 2022 sonst noch über Gebühr beschäftigt haben, ist in der folgenden Auflistung zu sehen.