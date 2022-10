Platznot in Bundesasylzentren – So viele Ukrainer hat die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern aufgenommen Die Asylunterkünfte des Bundes sind voll – auch wegen der vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Aber ist die Schweiz im europäischen Vergleich wirklich so stark belastet? Eine Datenauswertung. Yannick Wiget

Grosser Ansturm: Flüchtlinge aus der Ukraine kommen im Bundesasylzentrum in Chiasso an. Foto: Pablo Gianinazzi (Ti-Press/Keystone)

Der Bund hat per sofort Notfallplan-Massnahmen aktiviert, um die Situation in seinen Asylunterkünften zu entschärfen. Denn dort hat es wegen der Geflüchteten aus der Ukraine und der vielen Asylsuchenden aus anderen Ländern keinen Platz mehr. Bislang sind fast 69’000 Ukrainerinnen und Ukrainer in die Schweiz gekommen. Ist das viel oder wenig im europäischen Vergleich?