Der Weg in die Swiss-Kabine – So wählt die Swiss neue Flight-Attendants aus 1000 Cabin-Crew-Members sucht die Swiss allein für 2023. Eines davon könnte Jana Wieschmann (19) aus Lufingen werden. So verlief ihr Assessment-Tag. Florian Schaer

Hier beginnt so manch eine Kabinenkarriere bei der Swiss. Im Raum Switzerland an der Obstgartenstrasse. Foto: Leo Wyden

Kloten, Hauptgebäude der Swiss, 13.15 Uhr. Sieben Frauen, ein Mann, alle klassisch elegant gekleidet, sitzen an in Hufeisenform aufgestellten Tischen. Der Raum ist hell, einladend. Sich zurücklehnen und entspannen, das war die Anweisung. Nur ist das leichter gesagt als getan. Dieser Nachmittag an der Obstgartenstrasse ist ein Bewerbungsverfahren, ein Selektionsprozess. Auf der Leinwand läuft ein Werbefilm der Airline. Wenn für die Kandidatinnen und den Kandidaten alles klappt, gehören sie bald auch dazu: zur Belegschaft der grössten nationalen Fluggesellschaft.