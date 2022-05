Knotenpunkt Flughafen Zürich – So wappnet sich das Unterland für das WEF Das WEF geht zwar in Davos über die Bühne. Doch anreisen werden die Gäste aus aller Welt in Kloten: Der Flughafen Zürich spielt eine Schlüsselrolle. Flavio Zwahlen

Am Flughafen Zürich wird es während des WEF zu rund 650 zusätzlichen Starts und Landungen kommen. Für Planespotter gibt es dieses Jahr jedoch schlechte Nachrichten. Foto: Keystone

Nach zweieinhalb Jahren Unterbruch findet vom 22. bis 26. Mai das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wieder statt. Für die Konferenz reisen zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft über den Flughafen Zürich. In den kommenden Tagen wird es in Kloten daher über 650 zusätzliche Starts und Landungen geben. Hinzu kommen zahlreiche Helikoptertransporte, was wiederum mehr Lärm zur Folge haben wird.