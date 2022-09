«Apropos» – der tägliche Podcast – So war der offizielle Abschied von der Queen In London wurde Königin Elizabeth II. mit einem monumentalen Staatsbegräbnis zu Grabe getragen. Wir blicken bei «Apropos» zurück auf den historischen Tag. Laura Bachmann als Host Anja Ruoss als Gast

Zehn Tage nach dem Tod der Queen ist das Protokoll «London Bridge is down» am Montag beendet worden. Queen Elizabeth II wurde mit einem Gottesdienst in der Westminster Abbey und einer Trauerprozession durch ganz London vom Volk und über 2000 geladenen Gästen verabschiedet und schliesslich auf Schloss Windsor beigesetzt.

Zur Trauerfeier erschienen über 500 Monarchen und Staatschefs aus aller Welt, darunter US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder Bundespräsident Ignazio Cassis. Das Begräbnis habe das grösste Sicherheitsdispositiv aller Zeiten erfordert, teilte die britische Polizei mit.

Wie verabschiedete sich Grossbritannien von seiner Queen? Und was steht als Nächstes auf dem Royal-Protokoll? Diese Fragen beantwortet Tamedia-News-Redaktorin Anja Ruoss in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Gastgeberin ist Laura Bachmann.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann Anja Ruoss ist seit 2019 News Redaktorin bei Tamedia. Ihr Spezialgebiet sind Ticker und Breaking-News. Daneben studiert sie an der Universität Zürich für ihren Master. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.