Niederschlagsdefizit – So wenig Wasser führt der Rheinfall

Ausflugsziele in der Region Winterthur – So wenig Wasser führt der Rheinfall Im Herbst rauschen beim Rheinfall im Schnitt 400’000 Liter Wasser pro Sekunde in die Tiefe. Doch aktuell präsentiert sich der grösste Wasserfall Europas eher als Rinnsal. Thomas Münzel

Beim Rheinfall fliesst derzeit nur etwa die Hälfte der üblichen Wassermenge. Foto: Thomas Münzel

Noch im August führte der Rhein Hochwasser. 700’000 Liter Wasser pro Sekunde stürzten damals beim Rheinfall in die Tiefe. Den Besucherinnen und Besuchern bot sich ein eindrückliches Naturschauspiel. Aktuell präsentiert sich den Touristen allerdings ein ganz anderes Bild.

Am Samstag wurde beim Rheinfall gerade mal eine Abflussmenge von gut 200’000 Liter Wasser registriert, das ist fast die Hälfte der in dieser Jahreszeit üblichen Wassermenge. Der aktuelle Wasserstand ist eher typisch für den Januar, wenn der Rhein hier besonders wenig Wasser führt. Am wenigsten Wasser wurde übrigens 1921 gemessen. Damals rauschten gerade mal 95’000 Liter pro Sekunde über die Rheinfall-Klippen. Die höchste Abflussmenge wurde beim Hochwasser im Juni 1965 mit 1,25 Millionen Litern gemessen.