Knappheit auf dem Wohnungsmarkt – So wenig Wohnungen wie seit 10 Jahren nicht mehr: Nun steigen Mieten kräftig Jahrelang gab es schweizweit ein Überangebot an neuen Wohnungen. Nun sprechen Ökonomen von einem «äusserst starken Rückgang». Das hat Folgen. Armin Müller

«Nach Jahren des Überangebots stehen im Mietwohnungsmarkt alle Zeichen auf Knappheit», halten die Ökonomen von Raiffeisen Schweiz fest: Für eine neue Wohnung brauchen Mieter Geduld. Foto: Madeleine Schoder

Wer derzeit eine Wohnung sucht, der muss sich auf etwas gefasst machen. Denn derzeit gibt es so wenig freie Wohnungen wie zuletzt vor zehn Jahren, wie Raiffeisen Schweiz in einer soeben veröffentlichten Immobilienstudie feststellt. Am 1. Juni war dieses Jahr weniger als 1 Prozent des Gesamtwohnungsbestands auf Onlineportalen zur Vermietung oder zum Verkauf ausgeschrieben.