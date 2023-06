Wie Jugendliche der 80er-Bewegung, die sich entschuldigen, bevor sie an einer Demo einen Pflasterstein werfen: Nationalrätin Aline Trede und Parteipräsident Balthasar Glättli. Archivfoto: Keystone

Ich kenne mich nicht aus, was das Schlafverhalten von Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis anbelangt, dennoch habe ich den Eindruck, die beiden schlafen seit dem vergangenen Mittwoch deutlich besser: Der Rücktritt von Alain Berset (SP) macht es zwar nicht unmöglich, dass einer der freisinnigen Bundesräte abgewählt wird, aber doch etwa so unwahrscheinlich wie den baldigen Flug eines freisinnigen Astronauten auf den Mars. Baldrian für den Freisinn, Kokain für die SP: Selten hat ein eigener Bundesrat diese Partei dermassen in nervöse Schwingungen versetzt wie der Bundespräsident, ein Mann des Testosterons, der je länger, desto weniger zur SP zu passen schien, einer Partei, die eher dem hormonellen Ausgleich zuneigt.