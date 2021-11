Geldblog: Anlegen und vorsorgen – So werden Dividenden zur Zusatzrente Mit einem einzigen Index verschafft man sich Zugang zu 20 Schweizer Dividendenperlen und kann so im Alter seine Rente aufbessern. Martin Spieler

Risiko versus Sicherheit: Bei reinen Aktienfonds müssen Anleger mit starken Kursschwankungen rechnen. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich werde pensioniert und werde die Hälfte meiner Pension als Kapital beziehen. Davon möchte ich 50'000 Franken in ETF anlegen. Wäre ein ETF auf den SPI Select Dividend 20 Index eine gute Wahl? Ich möchte ein nicht ausschüttendes Produkt, woran erkenne ich dies? Leserfrage von J.E.

Den SPI Select Dividend 20 Index können Sie mit dem Exchange Traded Fund iShares Swiss Dividend (CH) einfach abbilden. Der SPI Select Dividend 20 Index bietet Zugang zu den 20 dividendenstärksten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarkts. Die Gewichtung der im Referenzindex enthaltenen Titel basiert auf deren Dividendenrendite und Marktkapitalisierung und wird zusätzlich auf 15 Prozent des Index begrenzt. Grösste Positionen in dem ETF sind klassische Dividendenperlen wie die Zürich Versicherung und die Börsenschwergewichte Roche, Novartis und Nestlé sowie Geberit, ABB, Partners Group, Swisscom, Kühne und Nagel sowie Swiss Prime Site.

Der iShares Swiss Dividend (CH) des US-Vermögensverwaltungsriesen Blackrock ermöglicht es Ihnen, breit diversifiziert in solche Schweizer Dividendenperlen zu investieren, ohne dass es Sie viel Gebühren kostet. Der ETF weist eine Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER von lediglich 0,15 Prozent pro Jahr aus. Positiv aus meiner Sicht ist auch die Tatsache, dass die Wertentwicklung des Index im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet wird, dass also eine vollständige Replikation vorgenommen wird. Mit einem Fondsvolumen von rund 1,4 Milliarden Franken gehört der iShares Swiss Dividend (CH) zu den grossen ETFs in der Schweiz.

Ob ein ETF ausschüttend ist oder nicht, erkennen Sie daran, dass dieser als thesaurierend oder eben ausschüttend ausgewiesen wird.

Für Sie hat dies den weiteren Pluspunkt, dass der ETF liquid gehandelt wird und Sie diesen auch wieder problemlos verkaufen können, ohne dass Sie eine zu breite Preisspanne in Kauf nehmen müssen. Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass es sich dabei um einen reinen Aktienfonds handelt und Sie mit diesem Produkt starken Kursschwankungen ausgesetzt sind. Sie sollten in diesen ETF nur investieren, wenn Sie mit erhöhten Risiken leben können und starke Kursschwankungen in Kauf nehmen wollen. Zudem sollten Sie sich bewusst sein, dass Dividenden generell nie garantiert sind. Bei schlechtem Geschäftsgang können Unternehmen auch die Dividende kürzen oder sogar streichen.

Ein Punkt hat mich in Ihrer Frage allerdings irritiert. Sie schreiben, dass Sie ein nicht ausschüttendes Produkt wünschen. Ob ein ETF ausschüttend ist oder nicht, erkennen Sie daran, dass dieser als thesaurierend oder eben ausschüttend ausgewiesen wird. Ein thesaurierender Fonds schüttet die Dividenden nicht an die Anlegerinnen und Anleger aus, sondern legt diese automatisch wieder im Fonds an. Somit bleiben die Dividenden im Fonds.

In Ihrem Fall überrascht mich Ihr Wunsch aber: Sie schreiben mir, dass Sie pensioniert werden. Gerade im Alter wünschen sich die meisten Leute zusätzliche Erträge in Form von Dividenden – sie wünschen sich also eine Ausschüttung der Dividenden und gerade eben keinen thesaurierenden Fonds. Der iShares Swiss Dividend (CH) schüttet denn auch die Dividendenerträge im Fonds mindestens einmal jährlich an die Anleger aus. Einziger Nachteil: Die Dividendenerträge müssen versteuert werden.

Wenn es tatsächlich so wäre, dass Sie keine Ausschüttungen wünschen, würde ich an Ihrer Stelle nicht ausdrücklich in Dividendenperlen investieren wie Sie es mit dem SPI Select Dividend 20 Index machen. In diesem Fall können Sie auch einen ETF nutzen, der den SPI als Ganzes nachbildet und keinen speziellen Fokus auf Dividenden hat. Im Alter würde ich indes eher einen ausschüttenden Fonds nutzen und so von hoffentlich attraktiven Erträgen profitieren. Damit könnten Sie auch Ihre Rente ausbessern.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

