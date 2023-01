Wer kriegt was? – So will Bassersdorf seine Kulturgüter retten Bassersdorf hat eine Sammlung alter Gegenstände. Doch die Gemeinde will sie loswerden. Nun ist klar, wie.

Eine Kutsche aus der Bassersdorfer Sammlung. Auch sie soll gerettet werden. Foto: zvg

200 Gegenstände sind es, die im Lauf der Jahre in der Bassersdorfer Kulturgütersammlung angehäuft wurden. Bekannt war das kaum. Bis im vergangenen November beschlossen wurde, dass die Sammlung weg soll. Denn die Gemeinde muss sparen und will die steigenden Lagerkosten nicht mehr zahlen. Ein Ortsmuseum werde es nicht geben, für die Entsorgung stehen bereits 10’000 Franken bereit.

Die Reaktion der Bassersdorferinnen und Bassersdorfer liess nicht lange auf sich warten. Jetzt ist klar, was mit der Sammlung passieren soll. Die Kultur- und Bibliothekskommission KuBiKo hat an ihrer Sitzung vom 11. Januar über den weiteren Umgang mit den vorhandenen Kulturgütern beraten. Dies «unter Berücksichtigung der eingegangenen Meldungen und Interessen aus der Bevölkerung», wie es in einer aktuellen Mitteilung heisst.

Wer darf zuerst auswählen?

An den Mann oder die Frau gebracht werden die Kulturgüter nach einem klaren Ablauf. An erster Stelle soll die Schule für sie brauchbare Gegenstände aus der Sammlung erhalten. Danach werden Bassersdorfer Institutionen wie die Vereine oder lokale Museen berücksichtigt, dann Interessen von Einzelpersonen. Bei diesen wird unterteilt zwischen solchen mit Bezug zu Bassersdorf – sie werden zuerst berücksichtigt – und Auswärtigen. In einem weiteren Schritt dürfen Museen der umliegenden Gemeinden ihr Interesse anmelden.

So oder so werden im Frühling einige ausgesuchte Stücke an einer öffentlichen «Kulturgüter-Gant» versteigert. Die anderen Kulturgüter werden an diesem Anlass an die Bevölkerung verschenkt und die übrigen Gegenstände schlussendlich entsorgt.

Grosse Ausnahme: die Pferdefuhrwerke und die Bahnhofsglocke. Für diese würden gesonderte Lösungen verfolgt, heisst es in der Mitteilung.

red

