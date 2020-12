Virus-Mutation wohl schon in Schweiz

Laut Stadler konnte die Virus-Mutation in den Proben bis zum 10. Dezember in der Schweiz bisher nicht festgestellt. «Doch in der letzten Woche sind 90 Flüge von Grossbritannien in der Schweiz angekommen», so Stadler. Daher sei es naheliegend, dass das mutierte Virus schon in der Schweiz sei.

«Wissenschaftler aus London nehmen an, dass sich die Reproduktionszahl um den Wert von 0,4 erhöhen», erläutert Stadler. «Die Infektionen mit dieser Mutation können sich um jede Woche verdoppeln. Dazu kommen noch die Infektionen, die wir ohnehin schon haben. Wir können uns das nicht leisten.»

Stadler nennt drei Massnahmen, um mehr Zeit zu gewinnen und erreichen, dass die neue Variante das Infektionsgeschehen in der Schweiz nicht verschlechtert: