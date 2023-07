Kanton schlägt Alarm – Schädlingskäfer in Kloten eingeschleppt – Behörden ergreifen Massnahmen Weil in Kloten zahlreiche Japankäfer gefunden wurden, haben die Behörden eine Bekämpfungsaktion gestartet. Die Massnahmen sind für die Bevölkerung teils sehr einschneidend. Martin Huber UPDATE FOLGT

Der Japankäfer frisst fast jede Pflanze kahl, die er in Gärten findet. Foto: Getty Images

Zürichs neuester Schädling ist so gross wie ein Fünfrappenstück, hat an jeder Seite des Hinterleibs kleine weisse Haarbüschel und frisst jede Pflanze, die er antrifft. Der sogenannte Japankäfer (Popillia japonica), ursprünglich in Japan beheimatet, befindet sich auch in der Schweiz auf dem Vormarsch. 2017 wurde er erstmals im Kanton Tessin nachgewiesen.

Erster Befall auf der Alpennordseite

Jetzt ist der gefürchtete Vielfrass auch im Kanton Zürich aufgetaucht. In Kloten sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Japankäfer in Fallen gefunden worden, wie Vertreterinnen und Vertreter des Kantons, des Bundes und der Stadt Kloten am Dienstag vor den Medien bekanntgaben.

Der Befund ist aber auch sonst bemerkenswert: Es handelt sich um den ersten Befall einer ganzen Population auf der Alpennordseite.

Deshalb haben die Behörden Sofortmassnahmen zur Bekämpfung der Käfer eingeleitet. Diese müssten rasch getilgt werden, damit sie sich nicht weiter ausbreiten – und dies sowohl auf öffentlichen Grünflächen als auch in privaten Gärten, wie es an der Medienorientierung hiess.

Sprinklerverbot für Rasenflächen

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, werden im Befallsherd in Kloten weitere Käferfallen aufgestellt. In den Gebieten rund um die Fussballanlage Stighag, wo am meisten Käfer gefunden wurden, werden Wirtspflanzen des Japankäfers, etwa Rosen, Obstbäume, Beerensträucher – bis Ende Juli einmal gezielt mit einem Insektizid behandelt, und zwar sowohl auf öffentlichen Grünflächen als auch in privaten Gärten.

Zudem gilt in Kloten ab sofort ein Bewässerungsverbot für Rasen- und Grünflächen, beispielsweise mit Sprinklern, bis Ende September. Das sei wichtig, da die weiblichen Käfer ihre Eier in nassen Böden ablegen, wie es an der Medienkonferenz hiess. Pflanzen in Gartenbeeten und Töpfen dürfen weiterhin gegossen werden. Grüngut, Kompost, Pflanzen mit Wurzeln in Erde oder organischem Substrat und Bodenmaterial darf nicht mehr aus Kloten hinaustransportiert werden. In der fünf Kilometer breiten Pufferzone gilt, dass bis Ende September kein Grüngut hinaustransportiert werden darf.

Da die Schädlingspopulation momentan noch klein und auf ein kleines Areal begrenzt ist, bestehen gute Chancen, dass die Tilgung des Käfers gelingt, wie es an der Medienkonferenz weiter hiess. Dafür hofft die Baudirektion auf die Unterstützung und Mitarbeit der Bevölkerung, die dazu Wesentliches beitragen könne.

So erkennt man einen Japankäfer

Der Japankäfer gilt in der Schweiz und in der EU als Quarantäneorganismus und ist melde- und bekämpfungspflichtig. Das Insekt kann leicht mit heimischen Arten wie dem Junikäfer oder dem Gartenlaubkäfer verwechselt werden.

In der Schweiz melde- und bekämpfungspflichtig: Der Japankäfer. Foto: Agroscope

Besondere Erkennungsmerkmale des ausgewachsenen, 10 bis 12 Millimeter langen Tieres sind nebst den fünf Haarbüscheln an jeder Seite des Hinterleibs seine kupferfarbenen Flügeldecken. Wer einen Japankäfer entdeckt, soll diesen einfangen, Beobachtungen notieren und rasch den kantonalen Pflanzenschutzdienst kontaktieren.

Als «blinder Passagier» unterwegs

Anfang Juli warnte bereits der Bund vor dem invasiven Schädling und sprach von einer grossen Gefahr. Der Käfer könne vor allem in der Landwirtschaft grosse Schäden anrichten und ganze Ernten zerstören. Der Japankäfer kommt vorwiegend als «blinder Passagier» in die Schweiz. Er kann weite Strecken in Autos und Zügen zurücklegen. Deshalb ruft der Bund Reisende vor der Rückkehr aus ihrer Feriendestination auf, Gepäck und Fahrzeuge auf Japankäfer zu kontrollieren.

